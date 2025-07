FC Barcelona wydała komunikat ws. Wojciecha Szczęsnego. Wszystko jasne!

Tym samym zakończyła się saga związana z medialnymi doniesieniami związanymi z przyszłością polskiego bramkarza. Zgodnie z przewidywaniami, Wojciech Szczęsny na tyle sprawdził się w barwach FC Barcelony, że w stolicy Katalonii chcą kontynuować współpracę.

To o tyle ciekawe, że latem 2024 roku... Polak przeszedł na sportową emeryturę. Z której jednak, w sytuacji zapotrzebowania ze strony Barcy, zrezygnował już w trakcie sezonu klubowego 2024/25.

Wojciech Szczęsny zostaje w Barcelonie! Jest oficjalne potwierdzenie

Hiszpańskie i katalońskie media już wcześniej przekazywały wieści, że polski bramkarz ma pozostać w Barcelonie do końca sezonu 2026/27, czyli parafować umowę na dwa kolejne sezony. Szczęsny zostanie tym samym numerem 2 w hierarchii, ze względu na ściągnięcie do klubu latem nowej gwiazdy europejskiej bramki. To Joan Garcia, mający 24 lata bramkarz, który został ściągnięty z lokalnego rywala Barcy, Espanyolu.

A co do kontraktów, również tych wygasających, głośno w ostatnich tygodniach zrobiło się również o przyszłości Roberta Lewandowskiego w stolicy Katalonii. Polak ma bowiem umowę kończącą się z zamknięciem nadchodzącej kampanii, czyli sezonem 2025/26. Barca nie kwapi się z nowym kontraktem dla „Lewego”. Czy dojdzie zatem do pożegnania? Tego nie można wykluczyć, media wskazują, że polski napastnik na koniec swojej kariery może podjąć decyzję o wyjeździe np. do Arabii Saudyjskiej, gdzie w tamtejszej lidze są wielkie pieniądze i grają coraz głośniejsze nazwiska, na czele z Cristiano Ronaldo.

Wiadomo przynajmniej, że o swoją przyszłość klubową może być spokojny Szczęsny. Wydaje się, że to właśnie w stolicy Katalonii polski bramkarz zakończy swoją bogatą karierę. W przeszłości Polak występował m.in. w barwach londyńskiego Arsenalu czy Juventusu.

