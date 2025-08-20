Wojciech Szczęsny o krok od sensacyjnego powrotu. Polak w centrum uwagi

Okazuje się jednak, że zza chmur wkrótce może wyjść słońce dla Polek i Polaków, czekających na kolejne popisy swoich rodaków w barwach mistrzów Hiszpanii. W przypadku Roberta Lewandowskiego, jego kontuzja lewego uda i pauza z nią związana, wydaje się być już na ostatniej prostej przed całkowitym wyleczeniem.

Powrót Wojciecha Szczęsnego. Katalońskie media przekazują wieści

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku polskiego bramkarza Barcy. Lewandowski ma tę przewagę nad Wojciechem Szczęsnym, że znajduje się wśród… zarejestrowanych piłkarzy FCB. Co to oznacza? Zawodnicy są wpisywani na listę, która obowiązuje w przypadku poszczególnych rozgrywek, w tym akurat przypadku – grania w LaLiga. A jeśli w klubowej kasie nie do końca się zgadza, bądź piłkarzy w zespole jest po prostu za wiele, władze (na czele z dyrektorem sportowym Deco) muszą zacząć szukać rozwiązań. Tak było w poprzednim sezonie w Barcelonie, tak jest i teraz.

Katalońskie media donoszą jednak, że sytuacja ze Szczęsnym ma być rokująca na szybkie, pozytywne rozstrzygnięcie. Polak miałby być dostępny do wykorzystania przez trenera Hansiego Flicka już od trzeciej kolejki. Brzmi to dosyć kuriozalnie, zważywszy na to, że tak naprawdę każdy zawodnik, który jest w drużynie, powinien otrzymać możliwości od klubu do tego, żeby reprezentować jego barwy w oficjalnych meczach.

Barcelona i zarządzanie nią przez prezesa Joana Laportę przyzwyczaiła jednak przez lata, że ma dosyć specyficzne (delikatne określenie) podejście do tego typu, finansowo-organizacyjnych historii. Dość przypomnieć kulisy okienka transferowego, w którym w stolicy Katalonii pojawiał się Robert Lewandowski, latem 2022 roku. Uruchamiano wówczas tzw. dźwignie finansowe, o których usłyszał praktycznie cały piłkarski świat. Różnego rodzaju sprzedaże, również wizerunkowe, kontrakty sponsorskie, ostatecznie pozwoliły na znalezienie kolejnych, gigantycznych środków w kasie klubu. Ale fakt faktem, Laporta musi się mocno napocić, żeby sprostać oczekiwaniom w jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej znanym klubie piłkarskim na Starym Kontynencie.

Jeśli wierzyć dziennikarzom m.in. „Mundo Deportivo”, powrót Szczęsnego (tj. rejestracja) oraz pozyskanego latem Roony'ego Bardghjiego, będzie miał miejsce 31 sierpnia, kiedy Barcelona zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano. Do tego czasu kataloński klub musi jednak pozbyć się bramkarza Inakiego Penę oraz obrońcę Hectora Forda.

Więc summa summarum nie zdziwimy się, jeśli ten proces rejestracyjny… jeszcze potrwa.

