Polska – Arabia Saudyjska na mundialu 2022. Transmisja na żywo w TV i online

Reprezentacja Polski zmagania na mundialu w Katarze rozpoczęła od bezbramkowego remisu, a po meczu z Meksykiem bardziej niż za wynik, była krytykowana za toporny styl i brak kreatywności w ofensywie. Arabia Saudyjska z kolei sensacyjnie ograła Argentynę i stała się jednym z objawień mistrzostw świata, jednocześnie wysyłając jasny sygnał Biało-Czerwonym, że łatwo nie odda trzech punktów

Polska – Arabia Saudyjska. Trudny mecz przed Biało-Czerwonymi

Arabia Saudyjska przystąpi do sobotniego meczu podbudowana sensacyjną wygraną z Albiceleste, a w starciu na Education City Stadium ewentualne zwycięstwo zapewni jej awans do 1/8 finału mundialu. To sprawia, że przed Biało-Czerwonymi trudne zadanie, tym bardziej że podopieczni Herve Renarda znani są z dobrej gry w bloku obronnym i tracą mało bramek.

Zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza po meczu z Meksykiem ma z kolei wiele do udowodnienia. Biało-Czerwoni w sobotnie popołudnie otrzymają szansę na rehabilitację za pierwsze spotkanie fazy grupowej, a dodatkowo zmotywowany na boisko wybiegnie Robert Lewandowski, który w inauguracyjnym starciu Polaków w Katarze nie wykorzystał rzutu karnego.

Polska – Arabia Saudyjska. Transmisja na żywo w TV i online

Mecz Polska – Arabia Saudyjska zostanie rozegrany w sobotę 26 listopada, a pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 14:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, w serwisie tvpsport.pl i aplikacji mobilnej. Przypomnijmy, również w sobotę czeka nas bezpośrednie starcie Argentyny i Meksyku, które rozpocznie się o godz. 20.

Czytaj też:

Terminarz mistrzostw świata w Katarze. Dzisiaj kolejne cztery emocjonujące meczeCzytaj też:

Brzęczek wskazał arcytrudny dylemat Michniewicza. „To największa zagadka”