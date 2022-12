Wielka strata dla reprezentacji Polski. W grę wchodzą duże pieniądze

Firma T-Mobile Polska wspierała naszą kadrę przez ponad dwa i pół roku, jednak w oświadczeniu, które pojawiło się na portalu „Wirtualne Media”, czytamy, iż rozpoczęła ona współpracę z reprezentacją Polski w bardzo trudnym momencie. Miało to miejsce wraz z początkiem pandemii COVID-19, która mocno odbiła się na planowanych przez sponsora decyzjach. Wspólna droga firmy z Biało-Czerwonymi dobiegła końca, jednak chętnych do dalszej współpracy nie brakuje.

T-Mobile Polska zakończyła współpracę z reprezentacją Polski

W komunikacie czytamy także, że mimo występujących problemów, od samego początku umowy T-Mobile Polska bezustannie wspierała naszą kadrę narodową.

Podkreślono również, iż mimo faktu, że firma nie będzie oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, to wciąż będzie ją wspierać i cieszyć się z osiąganych sukcesów.

Jakie firmy współpracują z reprezentacją Polski?

Obecnie reprezentacja Polski współpracuje z kilkoma potężnymi sponsorami, tj., m.in. InPost, który pełni rolę sponsora strategicznego. Jakiś czas temu PZPN podpisał umowę z serwisem Inszury.pl, którego domeną jest porównywanie ubezpieczeń. We wrześniu podjęto także współpracę z firmą Tarczyński, produkującą wędliny i kabanosy.

Co więcej, po ponad dziesięciu latach przerwy do sponsoringu naszej kadry powróciła firma Tyskie. Stało się to pod koniec listopada br. Także producent okien dachowych, firma Fakro jest oficjalnym sponsorem Biało-Czerwonych.

Te firmy mogą dalej wspierać kadrę narodową

Z przekazywanych informacji wynika, że kwestia umów z dotychczasowymi sponsorami podlega dalszym negocjacjom.

Poza wcześniej wymienionymi firmami naszą kadrę wspierają: Grupa Lotos, Biedronka, Oshee, STS, Leroy Merlin, AliorBank, rent99 i Ustronianka.

