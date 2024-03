Nie obejrzysz już meczów polskiej kadry w tej telewizji. Koniec praw

Reprezentacja Polski po wielkich i dramatycznych bojach jako ostatni zespół wywalczyła kwalifikację na EURO 2024. Po braku automatycznej kwalifikacji Biało-Czerwoni musieli najpierw pokonać kadrę Estonii (5:1), a następnie Walii. W ostatnim przypadku do szczęścia potrzebne były udane rzuty karne i pewna interwencja Wojciecha Szczęsnego.

Polsat nie pokazuje już meczów kadry Michała Probierza

Selekcjoner reprezentacji Polski nie ma czasu na odpoczynek. Po przylocie do kraju czekała go masa obowiązków medialnych. Zaraz będzie musiał udać się do Niemiec, by wraz z delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej wybrać bazę zespołu na czerwcowy turniej. Według doniesień mediów w grę wchodzą Poczdam i Brema, choć pierwsza lokalizacja ma minimalną przewagę.

Kibice mogą spodziewać się w czerwcu wielu transmisji piłkarskich. Przez lata mecze piłkarskiej kadry transmitowane były w Polsce w dwóch stacjach – w TVP oraz Polsacie. W zależności od tego, która telewizja miała prawa, druga posiadała sublicencję na transmisję starć Biało-Czerwonych. Warto podkreślić, że prawnie wymaga się pokazywania spotkań piłkarskiej reprezentacji w otwartej telewizji.

Jak poinformował press.pl Polsat nie ma już jednak sublicencji na pokazywanie meczów reprezentacji. Serwis otrzymał także potwierdzenie od biura prasowego stacji, która poinformowała, że prawa wygasły wraz z końcem ubiegłego roku. „W czasie baraży o mistrzostwa Europy transmitowaliśmy mecze inne niż z te udziałem reprezentacji Polski. Nasza sublicencja z Telewizją Polską wygasła wraz z końcem 2023 r”. – poinformował Polsat.

Polska powalczy na EURO 2024

Mistrzostwa Europy 2024 odbędą się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku w Niemczech. Polska zagra w grupie D z Holandią, Austrią i Francją. Tytułu mistrzowskiego sprzed trzech lat (turniej odbył się rok później z powodu pandemii koronawirusa) bronią Włosi.

