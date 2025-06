Robert Lewandowski wróci do kadry Polski? Jest wymowny sygnał

Konflikt na linii Michał Probierz – Robert Lewandowski był główny tematem podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. „Lewy” jednoznacznie przeciwstawił się temu, co w kadrze robił trener, tym bardziej po sytuacji, w której szkoleniowiec pozbawił RL9 funkcji kapitana zespołu.

Robert Lewandowski wróci do kadry Polski? To realny scenariusz

Czy rezygnacja Probierza z roli trenera reprezentacji wywoła natychmiastową decyzję o powrocie „Lewego” do kadry? Na to zapewne trzeba będzie trochę poczekać, a wiele zależy od wyboru Polskiego Związku Piłki Nożnej. Federacja musi bowiem postawić na nowego selekcjonera. Lewandowski w sierpniu skończy 37 lat i dla niego mundial w 2026 roku, o ile do takowego Polacy się zakwalifikują, może być imprezą pożegnalną z reprezentacyjnymi występami.

Można zatem podejrzewać, że „Lewy” nie odpuści i ponownie będzie okazja do tego, żeby zobaczyć najlepszego polskiego piłkarza w historii w narodowych barwach. PZPN musi jednak rozsądnie wybrać trenera, jeśli faktycznie chce na nowo odbudować zaufanie do drużyny. W ostatnich tygodniach trudno było bowiem utożsamiać się ze skłóconym środowiskiem wokół reprezentacji, na czele z konfliktem selekcjonera z największą gwiazdą, publicznie rezygnującą ze współpracy z Probierzem.

Michał Probierz zrezygnował z roli selekcjonera reprezentacji Polski

Czwartkowy poranek (tj. 12 czerwca) okazał się być bardzo gorący w kontekście wieści płynących z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piłkarska federacja przekazała bowiem, że Michał Probierz zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji Polski.

– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – czytamy słowa byłego już selekcjonera, w specjalnym komunikacie na stronie PZPN.

Warto przypomnieć, że Michał Probierz został trenerem reprezentacji Polski we wrześniu 2023 roku. Polski szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa. Portugalczyk, mistrz Europy z 2016 roku, skompromitował się w pracy w Polsce. Probierz, wcześniej prowadzący kadrę U-21 (od lipca 2022 roku) dostał kilka zadań do wykonania, z krótkim i dłuższym terminem realizacji.

Ostatecznie Probierz awansował na Euro 2024, choć nie bezpośrednio, a po wygranych meczach w fazie barażowej do turnieju w Niemczech. Na ME Polacy zdołali zdobyć jednak tylko jeden punkt i odpadli po rozgrywkach grupowych.

W przypadku eliminacji MŚ 2026, polski zespół prezentował się bardzo przeciętnie. Po minimalnych zwycięstwach nad dużo niżej notowanymi, Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0), w miniony wtorek (tj. 10 czerwca) Polska przegrała na wyjeździe z Finlandią (1:2). Dodatkowo doszło do tzw. afery opaskowej, w wyniku której Robert Lewandowski został pozbawiony roli kapitana przez telefon(!), następnie „Lewy” zrezygnował z gry w kadrze – dopóki selekcjonerem będzie Probierz – aż wreszcie trener sam zrezygnował z pracy.

