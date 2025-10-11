Prezes PZPN z ważną informacją dla kibiców. Mowa o reprezentacji Polski

O czym dokładnie mowa? Wspominaliśmy w piątkowym tekście, że frekwencja na Superauto.pl Stadionie Śląskim, była sporym rozczarowaniem. Przyczyn mogło być wiele. Od cen biletów, poprzez towarzyskiego charakteru spotkania, świadomości braku występu największych gwiazd, warunków pogodowych, godziny rozpoczęcia i terminu.

Cezary Kulesza z ważnymi informacjami. Sygnał ws. meczów kadry Polski

W ostatnich kilku tygodniach nastąpił przełom pod względem miejsca, w którym swoje mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Polski. PGE Narodowy w Warszawie, z różnych względów, pozostał tymczasowo bez futbolu reprezentacyjnego. Piłkarze zagrali za to we wspomnianym Chorzowie, a w dalszej perspektywie powraca pomysł, żeby kadra Polski zagościła ponownie m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu czy Krakowie.

Jak na ten pomysł zapatruje się szefostwo PZPN, na czele z Cezarym Kuleszą? Wygląda na to, że w kontekście tymczasowej „wyprowadzki” z Warszawy, jest zielone światło.

– Zobaczymy, z kim będziemy grać w Lidze Narodów. Ja też jestem takiego zdania, żeby się otworzyć. Wszystkie stadiony, które powstały, były budowane z pieniążków podatników, w większości. Też będziemy chcieli zrobić taki ukłon, żeby te mecze, które będą rozgrywane, też były w innych miastach. Żeby kibic mógł sobie, we własnym mieście, oglądać tę reprezentację. Ale poczekajmy na decyzje […] Ja nie chciałbym się deklarować dzisiaj, ale na pewno to będzie uwzględnione. I zobaczymy po prostu, bo to jeszcze są rozmowy na poziomie stadionowym. Wiemy, że każdy stadion pod kogoś podlega. Więc będziemy musieli też porozmawiać administracyjnie – powiedział szef Polskiego Związku Piłki Nożnej w programie na Kanale Sportowym.

Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej?

W październiku drużyna prowadzona przez trenera Jana Urbana miała i ma w planach rozegranie dwóch meczów. Towarzyskie starcie z Nową Zelandią, choć w trudnych warunkach atmosferycznych, przyniosło zwycięstwo 1:0. Rozstrzygnięcie na Superauto.pl Stadionie Śląskim przyniosło efektowne trafienie kapitana Piotra Zielińskiego.

Drugie spotkanie w październiku Polacy rozegrają już o eliminacyjne punkty. W niedzielę (tj. 12 października) o godzinie 20:45 rozpocznie się wyjazdowe starcie Litwa – Polska. To będzie mecz o kluczowym znaczeniu dla stabilizacji sytuacji w tabeli grupowej, w kontekście walki albo o strefę barażową, albo bezpośredni awans na MŚ 2026.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

