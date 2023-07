Ousmane Dembele może odejść z FC Barcelony. Gigant kusi skrzydłowego

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu LaLigi. Po początkowych problemach zdrowotnych, przez które odwołano mecz z Juventusem Duma Katalonii zmierzyła się z Arsenalem. Londyńczycy wygrali dość wysoko, bo 5:3, mimo że to Robert Lewandowski jako pierwszy wpisał sie na listę strzelców, a do przerwy było 2:2.

Ousmane Dembele jest kuszony przez giganta

W tym spotkaniu większość zawodników dostała szanse, w tym Ousmane Dembele, który notuje wzloty i upadki w FC Barcelonie. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy po dobrej rundzie w zeszłym sezonie LaLigi najprawdopodobniej odejdzie z Hiszpanii.

Według doniesień dziennikarza RMC Sport Fabrice Hawkinsa Francuza kusi PSG. Przedstawiciel zagranicznych mediów ustalił, że Ousmane Dembele jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Paris Saint Germain, a klub ma uruchomić klauzulę odstępnego, która wynosi 50 mln euro do 31 lipca.

„Ousmane Dembélé jest zainteresowany paryskim projektem” – napisał na Twitterze.

twitter

Ousmane Dembele przyjdzie zastąpić Kyliana Mbappe?

W ostatnim czasie dużo mówi się o przyszłości Kyliana Mbappe, który ma chcieć odejść z klubu ze stolicy Francji. Co prawda napastnik chce zostać w Paris Saint-Germain do końca sezonu 2023/24, po czym odejść za darmo do innego klubu, ale nie zgadza się na to właściciel PSG – Nasser Al-Khelaifi, który całkowicie wyklucza tę możliwość.

Według informacji medialnych gwiazdor Trójkolorowych miał odrzucić lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, która napłynęła z Al-Hilal i opiewa na 300 mln euro kwoty odstępnego plus 700 mln euro za rok gry dla samego piłkarza. Agencja AFP podała, że PSG zaakceptowało te warunki.

Z kolei Fabrice Hawkins w swoim wpisie zaprzecza, żeby ten transfer był podyktowany chęcią zastąpieniem Kyliana Mbappe.

Czytaj też:

Robert Lewandowski skomentował decyzję FC Barcelony. „Nie powstrzyma mnie to”Czytaj też:

Robert Lewandowski pozuje w ramionach Penelope Cruz. Jego żona szybko zareagowała