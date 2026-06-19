Robert Lewandowski zdecydował! „Bo on jest gotowy do podpisania”

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski wybrał się do USA, żeby na własne oczy przekonać się, jak wyglądają realia w Chicago Fire. „Strażacy” są mocno zainteresowani usługami Polaka i właśnie w byłym napastniku FC Barcelony upatrują swojej potencjalnie największej gwiazdy w nowym sezonie.

Problem jednak w tym, że… do tanga trzeba dwojga. A Lewandowski wcale nie zamierza przeprowadzać się do Stanów Zjednoczonych. Kapitan reprezentacji Polski ma mieć zupełnie inny pomysł na swoją klubową przyszłość.

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Okazuje się, że otoczenie Lewandowskiego i sam piłkarz spogląda zarówno poza Stany Zjednoczone, jak i Stary Kontynent. Gdzie zatem widzi swoją przyszłość RL9? O pomysłach napastnika opowiedział na łamach WP/SportoweFakty Sebastian Staszewski, autor głośnej książki o kapitanie reprezentacji Polski.

– Chicago Fire nie jest pierwszym wyborem Roberta Lewandowskiego. Gdyby tak było, to on ten kontrakt po prostu by podpisał. Bo on jest gotowy do podpisania. Są warunki całkiem niezłe, jak nawet na ligę amerykańską, bo to pewnie będzie druga-trzecia najwyższa umowa w ogóle w tej chwili. Z Leo Messim ciężko konkurować, ale byłaby to umowa na poziomie piętnastu, dwudziestu milionów brutto, pewnie tam 9-12 milionów netto. Natomiast Robert cały czas czeka na oferty z rejonu zatoki perskiej. Z Arabii Saudyjskiej, z Kataru. Podobno to się zaczęło dziać, bo rzeczywiście do tej pory bardzo pasywni byli Saudyjczycy. Ale to nie tylko dotyczy Roberta Lewandowskiego. Mohamed Salah też czeka na zielone światło z PIF-u, czyli funduszu inwestycyjnego, który zarządza ligą. No i tego zielonego światła nie ma – przyznał dziennikarz.

Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? Czyżby Polak miał dołączyć do realiów, w których największą gwiazdą rozgrywek jest Cristiano Ronaldo, a codzienne funkcjonowanie jest zupełnie inne aniżeli europejskie? Tego wykluczyć nie można, choć nadal trudno nie oprzeć się wrażeniu, pomijając wątek finansowy, że oferta z MLS jest ciekawsza od saudyjskiego kierunku.

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