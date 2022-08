Bartosz Kurek zszokował dziennikarzy po starciu z Amerykanami. Zdradził też, z czego jest zadowolony

Biało-Czerwoni przebrnęli przez fazę grupową z kompletem punktów, tym samym zajmując pierwsze miejsce. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicią pokonała kolejno Bułgarię, Meksyk, a na końcu Stany Zjednoczone. Mecz z Amerykanami był dla Polaków bardzo ważnym sprawdzianem przed fazą pucharową, który pozwolił siatkarzom odpowiedzieć na kilka pytań. Mimo porażki w pierwszym secie reprezentacja Polski, wspierana przez tysiące kibiców zdołała odwrócić losy tej rywalizacji i zwyciężyć 3:1.

MŚ w siatkówce. Bartosz Kurek zaskoczył po meczu z USA

Chwilę po meczu z dziennikarzami postanowił porozmawiać lider i kapitan kadry Bartosz Kurek. Atakujący nie mógł sprawić sobie lepszego prezentu urodzinowego niż pokonanie w takim stylu zespołu z Ameryki Północnej. Przypomnijmy, że 34-latek obchodził urodziny dzień wcześniej. Ku zaskoczeniu, rozmowę z przedstawicielami mediów rozpoczął od stwierdzenia, że nie jest do końca zadowolony z tego spotkania.

– Myślę, że potrafimy grać lepiej i że najlepsze mecze przed nami. Zadowolony jestem z tego, że w trakcie spotkania potrafiliśmy znaleźć rozwiązania naszych problemów. Że nie spuszczaliśmy głów, tylko znaleźliśmy elementy, w których byliśmy lepsi od Amerykanów i to wykorzystaliśmy – powiedział, cytowany przez Sport.pl.

Dodał także, iż cieszy go fakt, że w pierwszej partii mimo słabej gry, drużyna potrafiła być blisko Amerykanów i gdyby było więcej szczęścia, mogła wygrać tego seta. – Potrafiliśmy zrzucić z siebie ciężar popełnionych wcześniej błędów i z czystą głową podejść do kolejnych setów i kolejnych akcji – stwierdza.

Mistrzostwa świata 2022 siatkówka. Kapitan pochwalił kolegów z drużyny

Polska jest niepokonana i jak dotychczas prezentuje się bardzo dobrze. Wydaje się, że szanse Biało-Czerwonych na wywalczenie trzeciego z rzędu tytułu mistrzowskiego znacznie wzrosły po pokonaniu Stanów Zjednoczonych, ale Bartosz Kurek nie zamierzał wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Zapytany o to, co powiedziała nam wygrana z takim przeciwnikiem, odpowiedział, że absolutnie nic. – Bo wyjdziemy i w kolejnym meczu będzie 0:0 i trzeba będzie odłożyć wszystkie problemy, wspomnienia, rozegrane mecze i zagrać ten jeden, wtedy najważniejszy mecz, od początku do końca bardzo dobrze – wyjaśnił siatkarz.

Na koniec 34-latek pochwalił swoich kolegów z drużyny. Przyznał, że jest zadowolony z ich postawy oraz tego, jak ciężko trenują, aby osiągnąć sukces w postaci złotego medalu. – Jestem zadowolony, w jakim miejscu jesteśmy, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, że jesteśmy w niezłej formie, samo nie wygra spotkania. Musimy zostawić serducho. I wierzę, że ta ekipa na pewno to zrobi – zakończył.

