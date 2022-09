Polska zagra z Brazylią w półfinale mistrzostw świata w siatkówce. Wiadomo już, o której godzinie mecz

Reprezentacja Polski nie bez problemów, ale awansowała do półfinału mistrzostw świata w siatkówce. Biało-Czerwoni po długim i wyrównanym boju pokonali Amerykanów, którzy od stanu 0:2 zdołali doprowadzić do remisu oraz tie-breaka. Podopieczni Nikoli Grbicia w kluczowych momentach pokazali jednak klasę i zameldowali się w strefie medalowej czempionatu.

Mistrzostwa świata w siatkówce. O której godzinie gra Polska?

Teraz przed aktualnymi mistrzami świata kolejne trudne zadanie. Polacy w sobotę 10 września zmierzą się z Brazylijczykami, czyli wicemistrzami świata. Mecz z Canarinhos, podobnie jak drugi półfinał oraz starcia o medale, zostanie rozegrany w Katowicach. Początek starcia zaplanowano na godz. 18. Trzy godziny później na parkiet wyjdą reprezentacje Włoch i Słowenii, które powalczą o drugie miejsce w finale.

Droga Polaków do półfinału

Reprezentacja Polski przystąpiła do tegorocznych mistrzostw świata w roli jednego z kandydatów do końcowego triumfu. Biało-Czerwoni dobrą dyspozycję potwierdzili już w fazie grupowej, kiedy to bez straty seta ograli Bułgarię i Meksyk. Podopieczni Nikoli Grbicia ograli także Amerykanów, pokonując ich 3:1.

Dzięki pełnieniu roli współgospodarza turnieju Polacy przystąpili do fazy pucharowej jako jedna z dwóch, obok Słowenii, rozstawionych drużyn. Tym samym nasi reprezentanci zagrali z teoretycznie najsłabszą w stawce Tunezją, którą odesłali do domu po spotkaniu trwającym trzy sety. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czekało na Polaków w ćwierćfinale, ale ostatecznie i Amerykanie musieli po raz kolejny uznać wyższość Biało-Czerwonych.

