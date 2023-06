Hubert Hurkacz wymownie skomentował ostatnie spotkanie. „Taki mecz może ponieść”

Hubert Hurkacz rozegrał morderczy bój w 2. rundzie Rolanda Garrosa. Prawie pięciogodzinny bój miał swoje zwroty akcji i bliższy awansu do kolejnej rundy był Holender Tallon Griekspoor, ale to ostatecznie Polak przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Roland Garros: Hubert Hurkacz porozmawiał z polskimi dziennikarzami

Po spotkaniu udało się zorganizować spotkanie z grupą polskich dziennikarzy, na której znaleźli się przedstawiciele Tenis Klubu "Przeglądu Sportowego". Tenisista został m.in. zapytany o doping kibiców.

– To było niesamowite, bo czułem wsparcie kibiców cały mecz. A ponieważ ten kort jest taką małą niecką, to ten doping robił dodatkowe niesamowite wrażenie – przyznał.

Hubert Hurkacz: Taki mecz może ponieść w turnieju

Hubert Hurkacz odniósł się także do przebiegu całego spotkania. – Taki mecz może cię ponieść w turnieju. Gdy rywal ma serwis, by wygrać mecz, a ty z tego wychodzisz, to buduje. Tego gema zagrałem rzeczywiście dobrze – kontynuował.

– Wiedziałem, że jestem lepiej przygotowany fizycznie niż rywal i wygram, gdy ten mecz będzie długo trwał – zapewnił.

Hubert Hurkacz: Nastawiałem się, że zagram z Roberto

W trzeciej rundzie Rolanda Garrosa Hubert Hurkacz zmierzy się Juanem Pablo Varillasem, czego nie wiedział w trakcie rozmowy z dziennikarzami. Peruwiańczyk ograł Bautisto-Aguta w pięciu setach.

– Nigdy z nim nie grałem i nie znam go. Raczej nastawiałem się, że zagram z Roberto – podkreślił Hurkacz.

Z kolei na pomeczowej konferencji prasowej Griekspoor przyznał, że wrocławianin jest jednym z "najsympatyczniejszych zawodników w tourze". – Jest również niezwykle przebiegłym graczem na korcie. To, co robi jest nezwykle skuteczne – dodał holenderski tenisista.

