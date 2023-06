Liga Narodów 2023. Oto tabela po drugim turnieju w Rotterdamie

W niedzielę 25 czerwca polscy siatkarze pożegnali się z drugim turniejem Ligi Narodów 2023, który był rozgrywany w Rotterdamie. Po dotkliwej porażce z USA dzień wcześniej, podopieczni Nikoli Grbicia byli w stanie się podnieść w starciu przeciwko mistrzom świata, Włochom.

Liga Narodów 2023. Jak radzą sobie polscy siatkarze?

Biało-Czerwoni kapitalnie otworzyli to spotkanie, od zwycięstwa w dwóch pierwszych setach. W trzeciej partii siatkarze z Italii wrócili z dalekiej podróży i pokonali Polaków 18:25. Na szczęście czwarty set padł łupem podopiecznych Nikoli Grbicia, dzięki czemu nasi reprezentanci nie musieli rozgrywać kolejnego w tym turnieju tie-breaka.

Z drugim turniejem VNL Biało-Czerwoni żegnają się z sześcioma zwycięstwami dwoma porażkami na koncie. W pierwszej serii zmagań w Nagoi Polacy wygrali 3:1 z Francją i po 3:2 z Iranem i Bułgarią oraz przegrali 0:3 z Serbią. Z kolei w Rotterdamie podopieczni Nikoli Grbicia wygrali dwa mecze po 3:2 – z Niemcami i Holandią, ponieśli porażkę 0:3 z reprezentacją USA i na zakończenie rozgrywek pokonali aktualnych mistrzów świata 3:1.

Tabela Ligi Narodów po turnieju w Rotterdamie

Te wyniki pozwoliły Polakom uzbierać 14 punktów w ośmiu spotkaniach, co daje nam czwarte miejsce za Japonią, USA i Słowenią. Co prawda Brazylia i Argentyna ma 16 „oczek”, czyli o dwa więcej niż Polacy, ale mają na swoim koncie po pięć zwycięstw. Canarinhos mają na swoim koncie jeden mecz mniej, więc jeśli go wygrają, to będą mogli wyprzedzić naszych siatkarzy.

Pierwszą dziesiątkę zamykają mistrzowie świata – Włosi, gospodarze drugiego turnieju – Holendrzy, mistrzowie olimpijscy – Francuzi oraz nasi pogromcy z pierwszego turnieju – Serbowie.

Tabela Ligi Narodów 2023 mężczyzn Lp. Reprezentacja Punkty Bilans setów Rozegrane mecze 1. Japonia 22 24:7 8 2. Stany Zjednoczone 21 22:4 8 3. Słowenia 18 19:10 8 4. Polska 14 18:16 8 5. Brazylia 16 19:11 7 6. Argentyna 16 20:13 8 7. Włochy 15 16:11 8 8. Holandia 13 16:11 7 9. Francja 9 13:13 7 10 Serbia 9 12:13 7 11. Iran 8 10:19 8 12. Kanada 5 9:21 8 13. Chiny 5 8:21 8 14. Bułgaria 5 8:18 7 15. Niemcy 4 9:22 8 16. Kuba 3 7:20 7

