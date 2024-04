Rewelacja PlusLigi zagra w europejskich pucharach! To nowy klub Wilfredo Leona

O siatkarzach Bogdanki LUK Lublin napisano i powiedziano już wystarczająco sporo dobrego, żeby mieć świadomość, jak udany to sezon dla drużyny w PlusLidze. Zespół trenera Massimo Bottiego potrafił zaskoczyć swoją regularnością, będąc nawet blisko wejścia do półfinału PlusLigi. Zadecydował jednak przegrany złoty set z Projektem Warszawa, choć po porażce 1:3 u siebie, w stolicy Bogdanka LUK wygrała 3:0.

Bogdanka LUK Lublin z awansem do europejskich pucharów!

Klub z Lublina nie załamał jednak rąk i z nową energią przystąpił do walki o piąte miejsce w PlusLidze. Cel udało się osiągnąć, Bogdanka LUK wygrała u siebie 3:0, a w delegacji 3:1 z Treflem Gdańsk. Tym samym lublinianie nie tylko z podniesionym czołem mogą mówić o zakończonym przez nich sezonie, ale dodatkowo zagrają w przyszłej kampanii w europejskich pucharach. Siatkarze wystąpią w Challenge Cup, który kilka miesięcy temu został zdobyty przez… wspomniany wcześniej, warszawski Projekt.

Warto przypomnieć, że do Lublina – według nadal nieoficjalnych informacji – ma trafić Wilfredo Leon. Wygląda zatem na to, że słynny reprezentant Polski może z przekonaniem stać się częścią stale rozwijanego klubu we wschodniej części kraju.

Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie w finale PlusLigi

Finałowe rozstrzygnięcia w PlusLidze tuż za rogiem. Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie zaczną już w środę (tj. 24 kwietnia). Pierwsze spotkanie odbędzie się w Zawierciu, początek o godzinie 20:30.

Finałowy mecz numer 2, w Jastrzębiu-Zdroju, w sobotę 27 kwietnia (g. 17:30). Rywalizacja o złoto PlusLigi toczy się do dwóch wygranych. Ew. mecz numer 3 (czyli przy remisie 1:1 w serii) również na terenie aktualnego mistrza Polski, w niedzielę 28 kwietnia (g. 14:45).

Wszystkie mecze będą pokazywane na antenie Polsatu Sport. Transmisja online będzie za to dostępna m.in. poprzez platformę Polsat Box Go.

