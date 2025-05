Reprezentacja Polski w siatkówce wraca do gry! Kiedy pierwsze mecze?

Sezon 2025 będzie początkiem nowego rozdania, spoglądając na najważniejszą międzynarodową imprezę, czyli igrzyska olimpijskie. Po turnieju w Paryżu, na którym znalazły się obie siatkarskie reprezentacje, teraz czas na budowę w kontekście wyzwania, które czeka na drużyny narodowe w Los Angeles, podczas IO 2028.

Siatkarki już w najbliższy weekend, panowie na sam koniec maja

Zanim jednak kolejne spełnianie olimpijskich marzeń, do zagrania (i wygrania) będzie kilka innych, istotnych imprez. Spoglądając na rok 2025, tą najważniejszą wydają się być mistrzostwa świata, zarówno w wydaniu pań, jak i panów.

Drużyna trenera Stefano Lavariniego zagra w Tajlandii, gdzie impreza zaplanowana jest na okres od 22 sierpnia do 7 września. Podczas ostatnich MŚ, w 2022 roku, Polki zakończyły zmagania na siódmym miejscu, ze sporym niedosytem. Siatkarki przegrały bowiem o włos w Gliwicach z Serbkami, po dramatycznym, pięciosetowym boju. Jak się później miało okazać, zespół ogrywający współgospodynie turnieju (organizacja Polski i Holandii), sięgnął po tytuł mistrzyń świata. Serbki wygrały zresztą zarówno w 2022, jak i 2019 roku.

Patrząc całościowo na historię startów polskich siatkarek na MŚ, najlepszy wynik to srebrny medal. Miało to jednak miejsce bardzo dawno, bo w 1952 roku. Ostatni raz Polek na podium tej imprezy? Niewiele później, MŚ z 1962 roku – wówczas było to 3. miejsce.

W zupełnie innym położeniu są za to panowie, którzy od 2014 roku – dwukrotnie wygrywali (2014 i 2018) i raz byli wicemistrzami (2022) świata. Ten ostatni turniej, zakończony słodko-gorzkim wynikiem. Z jednej strony była to drużyna budowana wg nowego, wówczas, pomysłu zaczynającego pracę z zespołem Nikolę Grbicia. Z drugiej jednak porażka w katowickim Spodku z Włochami, z pewnością została gdzieś z tyłu głowy Polaków, patrząc na historię MŚ. Dodajmy, że Polska zrewanżowała się rok później, ogrywając Italię na jej terenie podczas finału mistrzostw Europy.

A jak będzie z męskimi MŚ 2025? Te odbędą się na Filipinach. Termin? 12-28 września.

Jak zatem widać, emocji siatkarskich nie powinno brakować. Ciekawie zacznie się za to właściwie już teraz, bo pierwszy raz będzie można zobaczyć na żywo, bądź przed telewizorem/w internecie kadry siatkarek i siatkarzy w akcji.

Zaczną panie, już od najbliższego piątku, podczas turnieju o Puchar Prezydenta Koszalina. W miejscowej hali widowiskowo-sportowej Polki rozegrają trzy mecze.

Terminarz reprezentacji Polski kobiet

Polska – Bułgaria (piątek, 23.05, g. 19:00), Koszalin



Polska – Szwecja (sobota, 24.05, g. 19:00), Koszalin



Polska – Francja (niedziela, 25.05, g. 18:30), Koszalin

W przypadku panów wybór startu sezonu ponownie padł na Śląsk. Konkretniej na katowicki Spodek oraz PreZero Arena Gliwice.

Podczas Silesia Cup najciekawiej zapowiada się ostatnie, sobotnie starcie, w którym polski zespół zagra z Niemcami. Czyli z ćwierćfinalistą ubiegłorocznych IO, prowadzonym przez trenera Michała Winiarskiego.

Terminarz reprezentacji Polski mężczyzn

Polska – Ukraina (środa, 28.05, g. 19:00), Katowice



Polska – Bułgaria (piątek, 30.05, g. 17:00), Gliwice



Polska – Niemcy (sobota, 31.05, g. 20:00), Gliwice

Jak widać, emocji siatkarskich kibicom nie powinno zabraknąć. Po turniejach towarzyskich, ani się obejrzeć, a zacznie się granie w Lidze Narodów. A pomyśleć, że dopiero w poprzedni weekend (tj. 16-18 maja) zakończyło się… klubowe granie, za sprawą Final Four Ligi Mistrzów w łódzkiej Atlas Arenie.

