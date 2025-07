Wilfredo Leon zdradził tajemnicę reprezentacji Polski. Lider przyznał wprost

Jeden z najlepszych siatkarzy na świecie ostatnich dwóch dekad, podobnie jak Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski, dołączył do gry reprezentacji Polski. Wcześniej Wilfredo Leon i jego koledzy szykowali się do rywalizacji podczas zgrupowania w Spale.

Liga Narodów: Wilfredo Leon o sytuacji w reprezentacji Polski

Efekt jest taki, że podczas turnieju VNL 2025 kibice mogą zaobserwować drużynę narodową, która tak właściwie… dopiero się zgrywa. Efekt jest taki, że Polacy mają za sobą trzy trudne mecze, z czego dwa przegrane. Zaczęło się od 3:2 z Iranem, następnie 1:3 z Kubą i 2:3 z Bułgarią.

Co na to Leon, lider mistrzowskiej (plus Puchar Challenge) Bogdanki LUK Lublin?

– Nie martwimy się. Wiemy, co robimy, wiemy, co trzeba zmienić. Jesteśmy też w trakcie turnieju. Dużo zmian, będziemy nad tym pracować po powrocie do Spały. Nie zapominajmy, że nie mieliśmy za dużo treningów w nowej drużynie, tej 17-18 siatkarzy, którzy teraz funkcjonują w ostatnich dniach. Trzeba trochę się poznać, tego nie ukrywam i tyle. Ja jednak nie martwię się tym i myślę, że inny koledzy z drużyny również – ocenił po meczu z Bułgarami przyjmujący reprezentacji Polski.

Warto dodać, że w podobnym tonie jeszcze przed rozpoczęciem turnieju o etapie przygotowań reprezentacji mówił Aleksander Śliwka. Ostatecznie przyjmujący doznał nieszczęśliwej kontuzji tuż przed startem turnieju VNL 2025 w Ergo Arenie. Dobrze jednak widział, jak wygląda praca wykonywana przez drużynę narodową.

– Myślę, że to jest etap ciężkiej pracy nad naszą grą w siatkówkę. Drużyna jest inna niż w poprzednim roku. Nie ma z nami kilku zawodników, medalistów z igrzysk w Paryżu. Zespół przybrał nowy kształt. Teraz, w porównaniu z drugim weekendem VNL, doszło jeszcze paru nowych zawodników. Dlatego całościowo ta grupa będąca w Gdańsku trenuje ze sobą od jakichś dwóch tygodni. Cały czas próbujemy znaleźć porozumienie, znaleźć jakość i zgrać wszystko w całość, żeby w tych meczach w Ergo Arenie wyglądało to jak najlepiej, na ten etap naszej pracy. Natomiast tak jak powiedział trener na konferencji prasowej, tym ostatecznym celem na ten sezon są mistrzostwa świata. To tam mamy grać najlepiej – przyznał Śliwka.

Dodajmy, że odkąd na początku 2022 roku Nikola Grbić został selekcjonerem Polaków, polscy siatkarze z każdej imprezy mistrzowskiej przywożą medale. Trudno zatem nie wierzyć w proces, który na kolejny sezon swojej pracy zaordynował trener kadry.

Turniej VNL 2025 w Ergo Arenie. Kiedy i z kim zagrają polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski w Ergo Arenie rozegra jeszcze jeden, hitowy mecz.

W niedzielę, na zamknięcie zmagań w Trójmieście, Polaków czeka starcie z mistrzami olimpijskimi – Francuzami (20:30). Będzie to swoisty rewanż za finał IO 2024, zachowując wszelkie proporcje powagi Ligi Narodów.

Wszystkie mecze turniejów VNL 2025 siatkarzy w trójmiejskiej Ergo Arenie są i będą pokazywane na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje w wersji internetowej można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Tomasz Fornal z zaskakującą reakcją po porażce. Wygłosił krótkie „orędzie”Czytaj też:

Jakub Kochanowski nie gryzł się w język po porażce. „Nie wymyślimy koła na nowo”