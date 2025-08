Polscy siatkarze są ze złota! Koncertowy finał i nokaut mistrzów świata

Przed rozpoczęciem meczu jednym z najważniejszych pytań było, czy do dyspozycji trenera Nikoli Grbicia będzie Tomasz Fornal. Ostatecznie jednak przyjmujący, kontuzjowany w półfinale z Brazylią, został zamieniony przez Kamila Semeniuka.

VNL 2025: Polacy ze złotem! Drużyna Nikoli Grbicia rozbiła Włochów

To okazał się kolejny świetny ruch ze strony trenera Polaków. Co więcej, do finału dużo dobrego było mówione i pisanie – słusznie – o Kewinie Sasaku, numerze 1 w ofensywie Polaków. Atakujący w grze o złoto zagrał jednak nieco gorzej niż zazwyczaj. Ale właśnie wtedy sprawę w swoje ręce wziął duet przyjmujących, czyli wspomniany Semeniuk oraz – przede wszystkim – Wilfredo Leon (najlepiej punktujący).

Jak wyglądało finałowe starcie? Polacy najmocniej szarpali się z Włochami w secie otwarcia. Widać to było zresztą po końcowym wyniku, czyli 25:22. Ostatecznie to był najbardziej wyrównany wynik, bo kolejne dwie odsłony, to już pełna kontrola polskiego zespołu. Co więcej, kiedy były fragmenty do poprawki, to reagował Grbić – choćby zmianą Jakuba Nowaka na Szymona Jakubiszaka. Ten drugi wszedł w drugim secie i od razu dołożył swoje.

Warto również docenić słuszną dystrybucję ze strony Marcina Komendy. To, o czym przed finałem mówił Michał Kubiak, ostatecznie się nie sprawdziło o tyle – że okazało się słusznym rozwiązaniem w starciu z mistrzami świata. Bo choć można mieć jakieś wątpliwości co do prostoty grania, to ostatecznie korzystanie z pewnych rozwiązań, nie jest niczym złym.

Docenić trzeba również polski blok, demonstracja siły i konsekwencji taktycznej. Ponownie swoje zrobił również Jakub Popiwczak, przyjmując bardzo trudne zagrywki, brylując również w obronie.

Liga Narodów: Drugie złoto dla reprezentacji Polski! Polacy liderem tabeli

Złoto zdobyte podczas VNL 2025 to drugi medal tego koloru dla polskich siatkarzy w tych rozgrywkach. Wcześniej Polacy wygrali w 2023 roku, podczas turnieju rozgrywanym w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Co ciekawe, spoglądając na tabelę wszech czasów, reprezentacja Polski wyszła na prowadzenie. Polacy mają w dorobku dwa złote medale, jedno srebro i trzy brązowe krążki. Liga Narodów rozgrywana jest od 2018 roku i to młodsza siostra dawnej Ligi Światowej. „Światkówkę” polscy siatkarze wygrali raz w historii, w 2012 roku.

Warto dodać, że brązowe medale VNL 2025 zdobyli Brazylijczycy. Brazylia, którą Polska ograła w półfinale 3:0, w niedzielnym meczu o 3. miejsce pokonała w czterech partiach Słowenię – rewelację turnieju. Słoweńcy byli bowiem w stanie rozprawić się w ćwierćfinale z dwukrotnymi mistrzami olimpijskimi i obrońcami tytułu VNL 2024, czyli reprezentacja Francji. Jak zatem widać, w chińskim Final Eight sporo się wydarzyło.

