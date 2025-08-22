Polskie siatkarki zaczynają walkę w MŚ. „Nie mogę się doczekać!”

Turniej będzie odbywać się w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Wystąpią 32 zespoły, a mecze będą rozgrywane w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket. Polki trafiły do grupy G. Spoglądając na zestaw grupowy, będą faworytkami do wyjścia do dalszych gier z pierwszego miejsca.

MŚ siatkarek: Julita Piasecka przed meczem Polska – Wietnam

Łącznie polskie siatkarki sięgnęły po trzy medale MŚ w swojej historii. Zaczęło się od 1952 roku, pierwszej edycji turnieju, kiedy to skończyło się na najlepszym wyniku – srebrnych krążkach. Zespół prowadzony był wówczas przez trenera Zygmunta Krzyżanowskiego, Polki wygrały sześć z siedmiu spotkań, przegrywając tylko w „finale” (obowiązywała faza ligowa, czyli każdy z każdym) z ZSRR 0:3.

Cztery lata później skończyło się na brązie, ponownie pod batutą Krzyżanowskiego. Polska ponownie trafiła na ZSRR, przegrywając 1:3. Do tego doszły jeszcze przegrane z NRD (1:3) oraz Rumunią (2:3), ale Polki zapewniły sobie podium.

Jak będzie w 2025 roku? Podczas ostatnich MŚ, trzy lata wcześniej (tj. 2022) zespół prowadzony pierwszy sezon przez trenera Stefano Lavariniego, dotarł do ćwierćfinału. Ostatecznie Polki minimalnie przegrały z późniejszymi, złotymi medalistkami, Serbkami, kończąc thriller w Gliwicach na pięciosetówce.

W sobotę (tj. 23 sierpnia) Polki otworzą turniej meczem z Wietnamkami.

– Przed nami mecz z Wietnamkami, więc na pewno analizujemy ich grę. Jest to bardzo ciekawy rywal i ciekawa siatkówka. Też nie mogę się doczekać tego jutrzejszego meczu […] Jest to zupełnie inny rywal niż choćby Japonki, z którymi miałyśmy okazję niedawno przyjemność grać. Wydaje mi się, że najważniejsze będzie, żebyśmy zaadoptowały się do ich stylu gry. Skupiły się na sobie i na naszej jakości – powiedziała Julita Piasecka, przyjmująca reprezentacji, która jest debiutantką na imprezie rangi MŚ.

Polki w rankingu FIVB są na wysokim, trzeci miejscu. Wietnam to obecnie numer 22 na światowej liście, co najlepiej oddaje, kto jest faworytem tego spotkania.

Terminarz meczów Polek na MŚ siatkarek:

23 sierpnia (sobota), g. 15:30, Polska – Wietnam



25 sierpnia (poniedziałek), g. 15:30, Polska – Kenia



27 sierpnia (środa), g. 15:30, Polska – Niemcy



Mecze turnieju MŚ 2025 siatkarek pokazywane będą na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski będą pokazywane na otwartych antenach Polsatu. Internetowo tradycyjnie transmisje będą dostępne m.in. na platformie Polsat Box Go.

