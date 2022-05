Iga Świątek po wygranym meczu pojechała na wycieczkę. Jest czego zazdrościć

Iga Świątek udanie rozpoczęła udział w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa, ogrywając w dwóch setach Łesię Curenko. Polka pozwoliła rywalce na ugranie zaledwie dwóch gemów, czym potwierdziła, że jest dobrze przygotowana do turnieju i nie traci koncentracji nawet w starciach z teoretycznie dużo słabszymi od niej zawodniczkami.

Iga Świątek aktywnie spędza czas

Liderka światowego rankingu rozegrała swój mecz w poniedziałek, a jej starcie w ramach drugiej rundy French Open przewidziano na czwartek. To oznacza, że niespełna 21-letnia zawodniczka miała kilka dni na spokojne treningi oraz odpoczynek w Paryżu i okolicach.

Tenisistka postanowiła aktywnie wykorzystać czas wolny i pojechała do Wersalu, o czym poinformowała na Instagramie. „Cudowne popołudnie w Wersalu. Było cicho i po prostu przepięknie. Wrócę na pewno, choćby po to, żeby popływać łódką po kanale, z widokiem na pałac" – przekazała, dodając nagranie będące kompilacją krótkich ujęć z jej wycieczki.

Roland Garros 2022. Iga Świątek faworytką

Polka wróci na kort już w czwartek 26 maja, kiedy to zagra o awans do trzeciej rundy z Alison Riske. Świątek jest zdecydowaną faworytką starcia z Amerykanką, a każde inne rozstrzygnięcie niż jej pewne zwycięstwo będzie można uznać za niespodziankę. Tym bardziej że liderka światowego rankingu dobrze czuje się na kortach Rolanda Garrosa, gdzie w 2020 roku odniosła pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

Chociaż Polka wygrała w tym sezonie pięć turniejów z rzędu, to w jej grze wciąż jest wiele do poprawy. Mówił o tym pierwszy trener Świątek, który w rozmowie z Interią wypunktował słabości zawodniczki. – Skrót stosuje sporadycznie, intuicyjnie, slajsa nie używa, cały czas topspin. Mogłaby to urozmaicić, by była jeszcze bardziej doskonała – przekonywał Artur Szostaczko.

