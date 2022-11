Zła wiadomość dla fanów tenisa. O której mecz Igi Świątek – Coco Gauff w WTA Finals i gdzie oglądać transmisję?

Iga Świątek kończy właśnie sezon 2022, choć zanim to nastąpi, walczy o jeszcze jeden, dziewiąty tytuł w tym roku. Polka rywalizuje w WTA Finals, do którego zakwalifikowała się jako najlepsza tenisistka świata. Zawodniczka pochodząca spod Warszawy uznawana jest za faworytkę do wygrania tego prestiżowego turnieju.

Iga Świątek idzie jak burza w WTA Finals. Przed nią mecz z Coco Gauff

Oprócz niej w rozgrywkach biorą udział takie gwiazdy tenisa jak Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Maria Sakkari, Jessica Pegula, Daria Kasatkina, Caroline Garcia czy Coco Gauff. Do jednej z dwóch wraz z Igą Świątek trafiły trzy ostatnie z wymienionych rywalek. Na razie zmierzyła się z dwiema z nimi – Darią Kasatkiną i Caroline Garcią. Oba te spotkania Polka wygrała bez większych kłopotów. Najpierw rozbiła Rosjankę (2:0 – 6:2, 6:3) a następnie w identycznym rozmiarze pokonała Francuzkę (2:0 – 6:3, 6:2).

W związku z tym, iż korzystnie ułożył się wyniki pozostałych spotkań, pierwsza rakieta rankingu WTA jest już pewna awansu do półfinału, w którym zmierzy się z Aryną Sabalenką. Zanim jednak to nastąpi, raszynianka wyjdzie na kort, by rozegrać mecz z Coco Gauff. Mimo tego, iż Amerykanka uznawana jest za wielki talent, eksperci dają jej małe szanse na triumf z Polką. Historycznie rzecz ujmując porażka naszej rodaczki byłaby niespodzianką Dotychczas mierzyła się z Gauff cztery razy i zawsze wygrywała 2:0. Kibice mają prawo oczekiwać powtórki z rozrywki.

Iga Świątek – Coco Gauff. O której mecz WTA Finals? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Coco Gauff zaplanowano na noc z soboty na niedzielę (z 5 na 6 listopada). Zgodnie z planem spotkanie powinno rozpocząć się o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisja z tej potyczki będzie dostępna na antenie Canal+Sport oraz w serwisie canalplus.com.

