Iga Świątek zrobiła to pierwszy raz w karierze! O której i gdzie oglądać transmisję meczu z Anną Blinkovą?

Nie jest to żadna tajemnica, że Iga Świątek nie lubi rywalizować na trawie, a przynajmniej nie jest to jej ulubiona nawierzchnia. Dawała temu wyraz wielokrotnie. Chcąc osiągać wielkie sukcesy musi się jednak uczyć grać także i na niej. W tym roku postanowiła więc specjalnie przygotować się do nadchodzącego Wimbledonu.

WTA Bad Homburg. Iga Świątek po raz pierwszy w ćwierćfinale na trawie

Właśnie dlatego raszynianka zdecydowała się wziąć udział w mniej prestiżowym turnieju, a mianowicie WTA Bad Homburg. Mimo że brakuje w nim wielu gwiazd, rywalizacja dla niej nie jest najłatwiejsza. Pewne kłopoty miała i w starciu z Tatjaną Marią (58. miejsce w rankingu WTA) i w potyczce z Jil Teichmann (129. WTA).

Obie te rywalki Świątek w końcu pokonała, ale potrzebowała kilku gemów, aby się rozpędzić. W obu wcześniej wspomnianych spotkaniach wchodziła na swój wysoki poziom w drugim secie. Co ciekawe dzięki tym dwóm triumfom Polka po raz pierwszy w swojej karierze dotarła do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na trawie.

Iga Świątek – Anna Blinkova w WTA Bad Homburg. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Iga Świątek i Anna Blinkova jeszcze nigdy nie mierzyły się ze sobą. Pierwszy raz do starcia tych tenisistek dojdzie więc w Bad Homburg, 29 czerwca. Zgodnie z planem Polka i Rosjanka wyjdą na kort nie wcześniej niż o godzinie 16:30. Będzie to trzecie spotkanie w kolejności tych zaplanowanych na korcie centralnym, więc jego start może się dodatkowo opóźnić. Zmagania pierwszej rakiety rankingu WTA rozpoczną się po zakończeniu potyczki Rebeki Masarovej z Emmą Navarro.

Kibice będą mieli możliwość obejrzenia tego meczu na dwa różne sposoby. Klasycznie transmisję z niego przeprowadzi Canal+ Sport, a także serwis canalplus.com.

