Hubert Hurkacz – Alexei Popyrin w ćwierćfinale ATP Cincinnati. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo z tego spotkania?

O tym, że Hubert Hurkacz gra bardzo nierówny tenis wiadomo już od dawna. Tenisista często ma problemy ze znacznie niżej notowanymi rywalami, a potrafi zaskoczyć w spotkaniach ze światową czołówkę.

Droga Huberta Hurkacza do ćwierćfinału ATP Cincinnati

Tego jesteśmy również świadkami podczas tegorocznej edycji ATP w Cincinnati. W pierwszej rundzie wrocławianin (20. ATP) mierzył się z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem, który plasuje się dopiero na 78. lokacie w światowym rankingu. Ostatecznie Polak wygrał to spotkanie, ale stoczył ponad trzygodzinny bój z dwoma tie-breakami (7:6, 3:6 7:6).

Następnie rywalem Polaka był obrońca tytułu Borna Corić, który wybitnie mu nie leży. Choć „Hubi” wygrywał w pierwszym secie 5:2, ostatecznie przegrał go 5:7. Na szczęście Hurkacz nie złożył broni i w kolejnych partiach triumfował dwukrotnie po 6:3. W 1/8 finału na wrocławianina czekało ogromne wyzwanie, bo inaczej nie można nazwać starcia z czwartym tenisistą świata – Stefanosem Tsitsipasem. Co ciekawe, Grek niezbyt dobrze wszedł w ten mecz, co nasz rodak wykorzystał i w nieco ponad godzinę rozprawił się z wyżej notowanym przeciwnikiem 6:3, 6:4.

O której i gdzie oglądać mecz Huberta Hurkacza z Alexeiem Popyrinem?

Teraz Hubert Hurkacz zagra o półfinał turnieju ATP Cincinnati z niżej notowanym Alexeiem Popyrinem. Australijczyk plasuje się na 58. miejscu w rankingu, ale to wcale nie oznacza, że nie będzie dla Polaka wyzwaniem. W poprzednim meczu tzw. lucky loser wyeliminował Emila Ruusuvuori'ego, a wcześniej dostał walkowera z Nicolasem Jarrym i pokonał Daniela Altmaiera.

Hubert Hurkacz i Alexei Popyrin mierzyli się ze sobą dwukrotnie i to dwa razy górą był Polak. Oby dziś było podobnie. Ten mecz zaplanowano na piątek 18 sierpnia a tenisiści wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 19:00. Transmisję na żywo ze spotkania Hurkacz – Popyrin będzie można oglądać w TV w Polsacie Sport Extra oraz w internecie w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go.

