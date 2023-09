Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Weroniką Kudermietową. Kibice nie będą zadowoleni

Iga Świątek dobrze sobie radzi w tegorocznej edycji turnieju WTA Tokio. Z racji, że jest rozstawiona z numerem pierwszym, swoje zmagania rozpoczęła od drugiej rundy. Jej rywalką była Mai Hontama, która musiała przebrnąć kwalifikacje, by znaleźć się w głównej drabince.

WTA Tokio: Kiedy Iga Światek zagra z Weroniką Kudermietową?

Pierwszą rywalką Japonki była rodaczka Nao Hibino, którą bez większych problemów pokonała 6:2, 6:4. Jednak w kolejnej fazie tego turnieju czekało ją zadanie niemal nie do wykonania. Na pewno nie można powiedzieć, że Hontama oddała Idze Świątek mecz bez walki, bo dzielnie się broniła, szczególnie w drugim secie, kiedy to była o włos od doprowadzenia do tie-breaka. Koniec końców druga rakieta świata pokazała klasę i wygrała 6:4 7:5.

Swój kolejny mecz tenisistka rozegra z Weroniką Kudermietową, która w poprzedniej rundzie pokonała Kaylę Day 6:3, 6:3. Organizatorzy potwierdzili już datę tego spotkania i tenisistki zmierzą się w piątek 29 września na korcie centralnym.

O której godz. oglądać mecz Igi Świątek?

Ten mecz jest drugim zaplanowanym w tym miejscu. Najpierw o zwycięstwo powalczą dwie Rosjanki – Anastazja Pawluczenkowa i Jekaterina Aleksandrowa. Zgodnie z terminarzem tenisistki wyjdą na kort o godz. 4:00 polskiego czasu.

Oznacza to, że Iga Świątek i Weronika Kudermetowa rozpoczną swój ćwierćfinałowy mecz na WTA 500 Tokio nie wcześniej niż o godz. 5:30 naszego czasu. To będzie piąte starcie tych tenisistek w karierze. Wszystkie cztery Polka wygrała. Ostatni raz zawodniczki mierzyły się w półfinale turnieju w Madrycie, a wcześniej w Dosze.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Canal+ Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających ten kanał, np. na platformie Canal+ Online.

Czytaj też:

Koszmarna wiadomość kibica do tenisistki. Życzył jej śmierciCzytaj też:

To jest cel Igi Świątek. Nie chodzi o powrót na pierwsze miejsce w rankingu WTA