Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w reprezentacji Polski. Kiedy i gdzie ich oglądać?

Przypomnijmy, że to był całkiem udany rok zarówno dla Igi Świątek, liderki rankingu WTA, jak i Huberta Hurkacza, przebojowo powracającego do czołowej dziesiątki zestawienia ATP. Raszynianka długo walczyła o powrót, po krótkiej dwumiesięcznej przerwie, na szczyt światowej listy. Ta sztuka udała się po wyprzedzeniu Aryny Sabalenki, dzięki zwycięstwie w zamykającym sezon WTA Finals. Hurkacz również dotarł do końcowego turnieju tenisowej śmietanki, tj. ATP Finals i jako rezerwowy zagrał jedno spotkanie.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w reprezentacji Polski

Co będzie działo się u naszej eksportowej pary tenisowej w najbliższym czasie? Kilka dni temu relacjonowaliśmy rywalizację podczas World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Świąteczna rywalizacja nie zakończyła się jednak sukcesem dla Świątek i Hurkacza, który wystąpili razem w drużynie, ale nie zdołali przebić się do finałowej rywalizacji o tytuł. Z ciekawszych wyników, wrocławianin potrafił ograć Daniiła Miedwiediewa, natomiast Świątek przegrała ze wspomnianą Sabalenką.

Koniec roku to początek rywalizacji w United Cup. To druga edycja tych turniejowych zmagań. W porównaniu z ubiegłorocznymi zmaganiami, tym razem mecze będą krótsze, bo złożone z pojedynków singlowych pań, panów oraz miksta. W roku 2022 były to łącznie cztery single i mikst. Oprócz Świątek i Hurkacza reprezentacyjne barwy przywdzieją: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski.

United Cup 2023, gdzie i kiedy oglądać mecze Polski?

Rozgrywki odbywać się będą w Australii, konkretniej w Perth oraz Sydney. Kiedy rozpocznie się rywalizacja z udziałem reprezentacji Polski? Polska zagra z Brazylią (30 grudnia, tj. sobota) oraz Hiszpanią (1 grudnia, tj. poniedziałek). Łącznie w United Cup 2024 zagra osiemnaście reprezentacji, polski team jest rozstawiony z numerem 1.

Spoglądając na polskie zegarki, Świątek wyjdzie na kort jako pierwsza, w sobotę o godzinie 10:00. Rywalką liderki rankingu WTA będzie Beatriz Haddad Maia. Obecnie zawodniczka numer 11 w światowym rankingu. Po spotkaniu Świątek (ok. 12:00) mecz rozpocznie Hurkacz. Przeciwnikiem będzie Thaigo Seyboth Wild. Za to w granicach godziny 14:00 przyjdzie czas na pojedynek miksta.

Mecze United Cup 2024 pokazywane będą na antenach Polsatu Sport. Kibice będą mogli zatem internetowo oglądać transmisję online m.in. za pośrednictwem Polsat Box Go.

