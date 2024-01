Znamy terminy meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Dobre wieści dla kibiców

Przypomnijmy, że Iga Świątek pod koniec 2023 roku wróciła na pozycję liderki rankingu WTA. Polka w kapitalnym stylu zwyciężyła rywalizację w WTA Finals, dzięki temu wyprzedziła Arynę Sabalenkę, swoją największą rywalkę od kilkunastu miesięcy. Co do Huberta Hurkacza, Polak również wystąpił w „turnieju najlepszych”, u panów nazywanym ATP Finals. „Hubi” pod koniec roku powrócił do czołowej dziesiątki światowych list.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w III rundzie w Melbourne

Piątek (tj. 19 stycznia) rozpoczął się od świetnych wieści dotyczących awansu do IV rundy Magdaleny Fręch. Niewykluczone, że do łodzianki w sobotę (tj. 20 stycznia) dołączy jeszcze dwójka biało-czerwonych. Podano bowiem konkretny czas, w którym w akcji będzie można zobaczyć m.in. Igę Świątek oraz Huberta Hurkacza.

Liderka rankingu WTA zagra o awans do IV rundy z Lindą Noskovą. Mecz Polki z Czeszką zaplanowano na godzinę 9:00 polskiego czasu. Świątek będzie rywalizować w sesji wieczornej czasu australijskiego, na głównym korcie, czyli Rod Laver Arena w Melbourne.

Co do Hurkacza, wrocławianin o miejsce w IV rundzie zagra z Ugo Humbertem. Pojedynek Polaka z Francuzem zaplanowano na godzinę 3:30 czasu polskiego na John Cain Arena. Zatem najpierw Hurkacz, a później Świątek, patrząc na terminarz gier.

Australian Open 2024, gdzie i kiedy oglądać?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemowe zmagania w Melbourne można śledzić w dniach 14-28 stycznia, na antenach Eurosportu. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna zarówno w Eurosporcie Extra w Playerze, jak i za pośrednictwem platform typu Polsat Box Go – gdzie dostępne będą eurosportowe kanały.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

