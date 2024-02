Pewne zwycięstwo w Pucharze Davisa. Hurkacz i Zieliński dali radę

Dobrze ułożyła się rywalizacja z Uzbekistanem dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni poradzili sobie z azjatyckimi przeciwnikami, wychodząc na prowadzenie 3:0 już po trzech pierwszych starciach. To oznacza, że jesteśmy już pewni awansu do grupy światowej Pucharu Davisa. Formalności dopełnili Hubert Hurkacz i Jan Zieliński w rywalizacji deblowej.

Hurkacz i Zieliński pokonali Uzbekistan

Początek spotkania wcale nie był łatwy dla naszych rodaków. Co prawda na początku udało im się utrzymać podanie, ale właśnie w sferze serwisu szybko pojawiły się problemy. Przeciwnicy wykorzystali break point i wyszli na prowadzenie 3:1. Przesadą byłoby napisanie, iż Polacy zostali podstawieni pod ścianą, aczkolwiek na pewno nie była to komfortowa sytuacja. Później jednak pokazali charakter i doprowadzili do remisu.

Od stanu 3:3 aż do końca seta gra toczyła się w rytmie oko za oko, ząb za ząb. Do rozstrzygnięcia pierwszego seta potrzebny był więc tie-break. W nim Hurkacz i Zieliński pokazali klasę, ponieważ oddali Fominowi i Sułtanowowi zaledwie jedno „oczko”.

Następnie reprezentanci Polski poszli za ciosem. Na początku drugiej partii sami wykorzystali okazję do przełamania, a zaraz potem odskoczyli na 3:1. Kibice obawiali się powtórki z pierwszej części meczu, tyle że tym razem na naszą niekorzyść. Mimo iż Uzbekowie potrafili bronić się z klasą, to jednak biało-czerwoni byli skuteczniejsi. Zwłaszcza przy własnym podaniu nasi rodacy nie zawodzili i to dzięki tej przewadze nie wypuścili zwycięstwa z rąk. Ostatecznie więc udało się pokonać Uzbekistan 2:0 i wywalczyć awans w Pucharze Davisa.

Uzbekistan 0:3 Polska (Taszkent)

Baraż o awans do grupy światowej Pucharu Davisa

Mecz nr 1: Sergiej Fomin 0:2 Huber Hurkacz (2:6, 1:6)

Mecz nr 2: Chumojun Sułtanow 0:2 Maks Kaśnikowski (3:6, 1:6)

Mecz nr 3: Siergiej Fomin + Chumojun Sułtanow 0:2 Hubert Hurkacz + Jan Zieliński (6:7, 4:6)

Mecz nr 4: Chumojun Sułtanow – Hubert Hurkacz

Mecz nr 5: Siergiej Fomin – Maks Kaśnikowski

