Iga Świątek stoi przed wielką szansą. Zrewanżuje się Arynie Sabalence?

Iga Świątek nazywana jest królową mączki. Pierwsza rakieta świata wygrała większość turniejów najwyższej rangi na kortach na tej nawierzchni, zaczynając od Rolanda Garrosa, a kończąc na Internazionali BNL d'Italia i Porsche Tennis Grand Prix.

WTA Madryt: Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką w finale

Dotychczas Iga Świątek nie poznała smaku zwycięstwa w Madrid Open. W 2021 roku lepsza od niej była Ashleigh Barty, w 2022 roku nie wzięła udziału w tym turnieju, a w ubiegłym roku przegrała finał z Aryną Sabalenką 3:6, 6:3, 3:6.

Mimo krótkiego stażu w tej rywalizacji pierwsza rakieta świata wyznała, że uwielbia to miejsce. – W zeszłym roku poznałam miasto trochę lepiej. Tym razem czuję się bardziej komfortowo – powiedziała na łamach wtatennis.com

– Zwycięstwo w takim dużym turnieju to wielka rzecz. To nie jest coś, do czego można się przyzwyczaić. Zawsze chce się o to walczyć – dodała.

WTA Madryt: Iga Świątek zrewanżuje się Arynie Sabalence? Gdzie i kiedy oglądać?

W tym roku Iga Świątek przeszła jak burza przez drabinkę WTA 1000 w Madrycie. Najpierw wyeliminowała Xiyu Wang, a następnie rozprawiła się z SoranąCirsteą, Sarą Sorribes Tormo, Beatriz Haddad Maią i Madison Keys.

Obrończyni tytułu na pewno nie podda się bez walki, tym bardziej że na rozkładzie ma już jedną Polkę – Magdę Linette, która sprawiła jej sporo problemów drugiej w rundzie. W kolejnych spotkaniach Robin Montgomery i Danielle Collins również sprawiły jej sporo problemów, ale ostatecznie triumfowała 2:1 w tych meczach. Białorusinka w miarę gładko poradziła sobie z Mirrą Andriejewą, a w półfinale zwycięsko wyszła z rywalizacji z Jeleną Rybakiną.

Teoretycznie nieco łatwiejszą drabinkę miała Iga Świątek, ale czy to jej pomoże w zrewanżowaniu się Arynie Sabalence? O tym przekonamy się już w sobotę 4 maja. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać na antenie Canal + i w serwisie streamingowym Canal+ Online.

