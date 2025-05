Ważna decyzja ws. meczu Igi Świątek. To musi zainteresować kibiców

Iga Świątek jest w całkiem niezłej formie, patrząc na to, jak Polka zaprezentowała się w pierwszych dwóch meczach turnieju w Paryżu. Grająca z numerem 5. polska tenisistka nie miała problemów z dużo niżej notowanymi rywalkami. Turniejowa drabinka układa się w ten sposób, że Świątek w III rundzie ponownie będzie zdecydowaną faworytką.

Roland Garros: Iga Świątek – Jaqueline Cristian, gdzie i kiedy oglądać?

Teoretycznie na tym etapie RG 2025 Świątek powinna trafić na Martę Kostjuk. Ukrainka w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze, dwukrotnie będąc bardzo blisko ogrania Aryny Sabalenki. Światowa „jedynka” umiejętnie potrafiła znaleźć sposób na przeciwniczkę z Ukrainy. Kostiuk do Paryża przyjeżdżała z nadziejami, ale ostatecznie zaliczyła ogromną wpadkę. Ukrainka przegrała bowiem z kwalifikantką Sarą Bejlek. A Czeszka w II rundzie nie dała rady… piątkowej rywalce Świątek.

Polka zmierzy się z Jaqueline Cristian. Rumunka to aktualnie 60. numer w światowej hierarchii. A to pozwala być raczej spokojnym w kontekście wykonania kolejnego, ważnego kroku przez Świątek. Awans do IV rundy z pewnością byłby już naprawdę dobrym sygnałem, w kontekście walki o solidny wynik w Paryżu.

Organizatorzy poinformowali, jak dokładnie wygląda plan gier na piątek (tj. 30 maja). Mecz Iga Świątek – Jaqueline Cristian zaplanowany jest jako drugi na korcie Suzanne-Lenglen, czyli drugim co do ważności w Paryżu. Należy się zatem spodziewać, że Polka i Rumunka rozpoczną spotkanie nie wcześniej niż około godziny 13:00.

Gdzie oglądać mecz? Transmisje turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa pokazywane są na antenach Eurosportu, a dodatkowo internetowo, za pośrednictwem platformy MAX.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

