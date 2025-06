Złe wieści przed meczem Igi Świątek. Aryna Sabalenka to wykorzysta?

Kort główny Philippe'a-Chatiera to arena zmagań Polki i Białorusinki. Pogoda w Paryżu jest w czwartek wyjątkowo kapryśna. Ze względu na opady deszczu oraz nieco niższą temperaturę, ostatecznie zdecydowano, że dach nad obiektem zostanie zamknięty.

twitter

Dla której z zawodniczek są to lepsze wiadomości? Wydaje się, że Iga Świątek lepiej czuje się na otwartej przestrzeni. Jak wyjdzie jednak w praktyce, przekonamy się już w trakcie starcia, którego stawką będzie awans do ścisłego finału Roland Garros 2025.

Z drugiej strony należy pamiętać, że mowa o dwóch niezwykle doświadczonych zawodniczkach. Świątek i Sabalenka między sobą dzieliły fotel liderki światowej listy, spoglądając na ranking WTA. Obecnie numerem 1 jest Białorusinka. Polka musi za to bronić punktów zdobytych przed rokiem w Paryżu, czyli pełnej puli za wygraną. Do stolicy Francji Świątek przyjechała jako numer 5 na świecie.

Roland Garros: Iga Świątek – Aryna Sabalenka. Gdzie i kiedy oglądać?

Bilans meczów Sabalenki ze Świątek? Cztery zwycięstwa tej pierwszej, osiem drugiej. Po raz ostatni zmierzyły się w półfinale turnieju na twardej nawierzchni w Cincinnati (USA) w 2024 roku. Wówczas Sabalenka wygrała w dwóch setach.

Co ważne, obie panie zagrały kilka pasjonujących pojedynków na kortach ziemnych. Ten najbardziej spektakularny to finał WTA 1000 w Madrycie sprzed roku. Świątek zwyciężyła wówczas w trzech setach, ale to była bitwa zakończona tie-breakiem wygranym w trzeciej partii przez Polkę 9:7. A ten wynik najlepiej oddaje, jak bliski kontakt był w tej rywalizacji. Trzy lata starsza Sabalenka z pewnością chciałaby ze Świątek wyrównać rachunki.

Gdzie oglądać Roland Garros 2025? Wszystkie mecze dostępne są na internetowej platformie MAX. Dodatkowo telewizyjnie najważniejsze wydarzenia, łącznie z pojedynkami m.in. Igi Świątek, pokazywane są na kanałach Eurosportu.

Czytaj też:

Reprezentant Polski złapany na dopingu! Właśnie poznaliśmy wynikCzytaj też:

Ta historia nie miała prawa się wydarzyć! Gigantyczna sensacja w Paryżu