Pia Skrzyszowska wyszarpała awans. Do samego końca goniła rywalki

Pia Skrzyszowska to jedna z lekkoatletek, na którą Polacy najmocniej zwracają uwagę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka, która przed zmaganiami we Francji zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, chce teraz powalczyć o jak najlepszy wynik na najważniejszej imprezie roku. Pierwszy krok już wykonała, awansując do dalszej fazy eliminacji w biegu na 100 metrów przez płotki.

Pia Skrzyszowska awansowała do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki

Pochodząca z Warszawy zawodniczka była jedną reprezentantką Polski w eliminacjach. Skrzyszowska startowała w drugim biegu eliminacji. Początek zmagań nie poszedł po jej myśli, przez co w drugiej połowie musiała mocno nadrabiać straty. Ostatecznie płotkarka wbiegła na linię mety z wynikiem 12,82 s, co przełożyło się na trzecie miejsce. Przez to Polka nie musi brać udziału w repasażach.

Na czwartek 8 sierpnia zaplanowano repasaże. Z kolei półfinały odbędą się w piątek, a finał w niedzielę. Dla Pii Skrzyszowskiej to drugi występ na igrzyskach olimpijskich. W Tokio zakończyła zmagania na etapie półfinału.

Kariera Pii Skrzyszowskiej

Urodzona w 2001 roku Pia Skrzyszowska to multimedalistka mistrzostw Europy. Dwa lata temu w Monachium zdobyła złoto w biegu na 100 metrów przez płotki, a także srebro w sztafecie 4x100 metrów. W tym sezonie wywalczyła także brąz halowych mistrzostw świata w biegu na 60 m przez płotki. Polka legitymuje się rekordem życiowym 12,37 s, ustanowionym w połowie lipca 2024 roku.

W środę w eliminacjach powalczą również inni lekkoatleci. W biegu na 800 metrów swoich szans poszuka Mateusz Borkowski. Z kolei o awans do finału w rzucie oszczepem kobiet powalczy Maria Andrejczyk, która przed trzema laty w Tokio zdobyła srebny medal.

