Eksperci ocenili szanse Polaków na wyjście z grupy. Ich dialog stał się hitem

Gary Neville i Roy Keane, którzy w przeszłości grali razem w Manchesterze United, zostali zaproszeni przez stację Sky Sports do przeanalizowania grup mundialu, który rozpocznie się już w niedzielę 20 listopada. Legendy Czerwonych Diabłów wzięły pod lupę także grupę C, w której rywalizują reprezentacje Polski, Arabii Saudyjskiej, Argentyny i Meksyku.

Mundial 2022. Polska nie wyjdzie z grupy?

Według Neville'a awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca uzyska Argentyna, a drugą lokatę zajmie Arabia Saudyjska. – Przyciągną dziesiątki tysięcy kibiców, którzy mogą ot, tak przekroczyć granicę – stwierdził były defensor, nawiązując do faktu, że Arabia Saudyjska sąsiaduje z Katarem.

Na tę uwagę ironicznie odpowiedział Keane, co zarejestrowano na nagraniu krążącym w mediach społecznościowych. – I co, mogą dla nich zagrać? – zapytał, co rozśmieszyło jego byłego klubowego kolegę. – Tak, to będzie 10 tysięcy na jedenastu – stwierdził Neville, nie kryjąc przy tym rozbawienia.

twitter

Co ciekawe, również Keane nie widzi reprezentacji Polski w roli pretendenta do wyjścia z grupy. Według Irlandczyka awans do fazy pucharowej mundialu oprócz Argentyny uzyska Meksyk, z którym Biało-Czerwoni zagrają już we wtorek 22 listopada.

Mistrzostwa świata. Terminarz grupy C

22 listopada (wtorek):

Argentyna – Arabia Saudyjska (godz. 11:00)

Meksyk – Polska (godz. 17:00)

26 listopada (sobota):

Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00)

Argentyna – Meksyk (godz. 20:00)

30 listopada (środa):

Polska – Argentyna (godz. 20:00)

Arabia Saudyjska – Meksyk (godz. 20:00)

Czytaj też:

Robert Lewandowski szczerze ocenił potencjał reprezentacji Polski. Wymowne słowa kapitanaCzytaj też:

Nicola Zalewski musi być bardziej ostrożny. Jego klub pokazał zabawne nagranie