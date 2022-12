Media: Zdobywca Złotej Piłki wraca na mundial. Stanie przed historyczną szansą

Reprezentacja Francji po raz drugi z rzędu awansowała do finału mistrzostw świata. Ich przeciwnikiem w meczu o obronę Pucharu Świata będzie Argentyna, zatem zapowiada się mecz godzien rangi takiego spotkania. Francuzi doszli do najwyższego etapu pomimo sporych osłabień kadrowych. Jeszcze przed mundialem stało się jasne, że nie ujrzymy na nim m.in. Paula Pogby, N'golo Kante, Presnela Kimpembe, a następnie odpadli Christopher Nkunku oraz Karim Benzema. Teraz wiele wskazuje na to, że ostatni z wymienionych wróci na mundial, by wesprzeć swoją kadrę.

Media: Karim Benzema wróci na finał mistrzostw świata

Karim Benzema doznał urazu mięśniowego tuż przed startem zmagań reprezentacji Francji na mistrzostwach świata w Katarze. Ta informacja była dla Francuza o tyle bolesna, że będzie to prawdopodobnie ostatni mundial, na którym byłoby mu dane wystąpić. Napastnik Les Bleus ma już 35 lat i niewiele wskazuje na to, żeby miał pomóc swojej reprezentacji na mistrzostwach świata w 2026 roku.

Tymczasem kataloński dziennik „Mundo Deportivo” poinformował, że Karim Benzema poleci do Kataru, by pomóc swojej drużynie w walce o obronę tytułu mistrza świata. Oznacza to, że zdobywca tegorocznej Złotej Piłki będzie miał szansę na zdobycie swojego pierwszego mistrzostwa świata w karierze. Real Madryt miał dać zielone światło na wylot napastnika do Azji.

Karim Benzema wznowił treningi

W trakcie mundialu Karim Benzema przechodził rekonwalescencję związaną z urazem mięśniowym, jednocześnie dając sobie czas na regenerację. Kilka dni temu Real Madryt poinformował, że 97-krotny reprezentant Francji wznowił treningi i przygotowuje się z pozostałą częścią zespołu do wznowienia rozgrywek klubowych.

Przypomnijmy, że król strzelców La Liga z sezonu 2021/22 bardzo źle wszedł w bieżącą kampanię. Jego problemy zdrowotne rozpoczęły się już w październiku, kiedy to nabawił się urazu mięśniowego w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Celtikowi. Dotychczas strzelił sześć bramek i zanotował dwie asysty w La Lidze.

