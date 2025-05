Napastnik FC Barcelony wylądował w szpitalu! Piłkarz przeszedł operację

Przypomnijmy, że pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, to właśnie hiszpański piłkarz zastępował Polaka w wyjściowym składzie lidera LaLiga. Ferran Torres w nieszczęśliwy sposób kończy jednak rozgrywki sezonu 2024/25.

Ferran Torres wylądował w szpitalu. Piłkarz przeszedł operację

O sytuacji poinformowała FC Barcelona za pośrednictwem specjalnego komunikatu. Torres trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg.

„Zawodnik pierwszej drużyny Ferran Torres przeszedł wczoraj wieczorem udaną operację wyrostka robaczkowego. Operację przeprowadzili dr Coroleu i dr Borràs w Hospital de Barcelona, pod nadzorem Służb Medycznych Klubu” – napisano w krótkim komunikacie.

Trudno przewidywać, żeby zawodnik miał wrócić do składu na trzy ostatnie kolejki LaLiga. Jak zatem widać, trener Hansi Flick w idealnym momencie odzyskał Lewandowskiego. Niemiecki szkoleniowiec podczas środowej konferencji prasowej informował, że Polak jest gotowy do gry, więc zapewne to RL9 stanie na środku ofensywnego tercetu Barcy.

„Lewy” za sprawą swojej nieobecności spowodowanej kontuzją, stracił prowadzenie w klasyfikacji strzelców LaLiga. Polaka wyprzedził Kylian Mbappe, gwiazda Realu Madryt. Francuz ma 28 trafień, Lewandowski 25. Do zakończenia sezonu pozostały trzy mecze – z perspektywy Barcy – i dwa, patrząc na terminarz Królewskich.

FC Barcelona o krok od tytułu mistrzowskiego. Gdzie oglądać mecz?

Derby stolicy Katalonii, czyli Espanyol – FC Barcelona, odbędą się w czwartek (tj. 15 maja), początek o godzinie 21:30. Transmisja na antenie Eleven Sports 1. Dodatkowo w internetowym wydaniu można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

Jeśli Barcelona wygra w derbach, na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewni sobie mistrzostwo Hiszpanii. W przypadku remisu bądź zwycięstwa Espanyolu, koronację Dumy Katalonii trzeba będzie odłożyć w czasie. Królewscy mają cztery punkty straty (plus gorszy bilans bezpośrednich meczów) do największych rywali i potrzebują cudu, żeby realnie przeskoczyć Barcę.

