Wyjaśniła się przyszłość Roberta Lewandowskiego. Jasny sygnał ws. Polaka

FC Barcelona jest o krok od zdobycia kolejnego, najważniejszego w Hiszpanii trofeum, mianowicie tytułu najlepszej drużyny w LaLiga. Kataloński zespół, z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na pokładzie, na trzy kolejki przed końcem sezonu ligowego, jest w komfortowym położeniu.

Kiedy do gry wróci Robert Lewandowski? Są najnowsze wieści!

Bardzo istotne zwycięstwo Duma Katalonii zanotowała w miniony weekend. W słynnym El Clasico, czyli rywalizacji FC Barcelony z Realem Madryt, kataloński zespół triumfował 4:3. Mecz był pełen emocji, a na boisku można było podziwiać jednego reprezentanta Polski. Szczęsny bronił bramki lidera LaLiga i samej końcówce spotkania uratował zwycięstwo gospodarzom, broniąc groźne uderzenie autorstwa Kyliana Mbappe. Polski bramkarz nie ukrywał zresztą dużego wzruszenia, pozwalając sobie na łzy po końcowym triumfie.

Barcelona w tabeli ligowej ma siedem punktów przewagi nad Królewskimi. W klasyfikacji najlepszych strzelców LaLiga miano tego najlepszego stracił jednak Lewandowski. RL9 ze względu na kontuzję stracił przełom kwietnia i maja, walcząc z czasem o jak najszybszy powrót na boisko. Ten nastąpił w starciu rewanżowym półfinału Ligi Mistrzów z Interem w Mediolanie. Choć trener Hansi Flick tego nie zakładał, Polak pojawił się w końcówce regulaminowego czasu i… został przez kolejne 30 minut, ze względu na straconego przez Barcę gola i konieczność rozgrywania dogrywki.

Taka sytuacja spowodowała, że w weekendowym El Clasico polski napastnik nie wstał z ławki rezerwowych. Trener Flick podczas środowej konferencji prasowej poinformował jednak, że ze zdrowiem Polaka jest już wszystko dobrze. Można zatem mieć uzasadnione nadzieje, że Lewandowski wystąpi w czwartkowych derbach Barcelony z Espanyolem.

RL9 traci do Mbappe dwa trafienia, w stosunku 25:27 na niekorzyść Polaka. Francuz w trakcie El Clasico strzelił bowiem aż trzy gole, mocno przybliżając się do zgarnięcia korony króla strzelców LaLiga. Ale znając „Lewego”, ten nie odpuści do samego końca.

Derby stolicy Katalonii, czyli Espanyol – FC Barcelona, odbędą się w czwartek (tj. 15 maja), początek o godzinie 21:30. Transmisja na antenie Eleven Sports 1. Dodatkowo w internetowym wydaniu można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

