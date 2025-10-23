Ogromna burza po zakazie ws. flagi o Wołyniu. „Nie możemy być patriotami”

Powód? Kibice Legii Warszawa pojawili się w Krakowie, gdzie Szachtar Doniec rozgrywa swoje mecze i chcieli wejść na stadion Wisły z transparentem o treści „Wołyń pamiętamy”. Szef ds. bezpieczeństwa Szachtara, Ukrainiec, nie zgodził się na wniesienie tej flagi, a decyzja ze strony kibiców warszawskiej drużyny była jednoznaczna – Polacy nie zdecydowali się wejść na trybuny.

Flaga „Wołyń pamiętamy” zakazana. Wyzwiska na trybunach stadionu

Ostatecznie przez pierwsze 20-30 minut, na trybunie gości nie pojawili się kibice Legii. Byli tam jedynie fani, którzy wcześniej, jeszcze przed zamieszaniem związanym z flagą, znaleźli się już w środku.

Ukraińcy mogą być nacjonalistami, a my – u siebie! – nie możemy być patriotami, pamiętając o ofiarach na Wołyniu?!? „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – taka prawda Marszałka Józefa Piłsudskiego – napisał na platformie X Roman Kołtoń.

twitter

Emocji jednak nie brakuje. Decyzja o nieprzepuszczeniu flagi ws. Wołynia wywołuje skrajne opinie. Należy pamiętać, że rzeczony szef ds. bezpieczeństwa ze strony Szachtara sugeruje się również wytycznymi, które z góry narzuca UEFA. A to strona ukraińska, koniec końców, a nie polska – jest gospodarzem w rywalizacji w ramach Ligi Konferencji UEFA, kiedy Szachtar rozgrywa swoje mecze.

Po 30. minutach w sektorze gości pojawili się fani Legii, którzy rozpoczęli skandować wulgarne hasła.

twitter

Atmosfera na trybunach stadionu Wisły Kraków jest gorąca. W samym spotkaniu Legia radzi sobie zaskakująco dobrze, przynajmniej w pierwszych 45. minutach. Przepiękne trafienie zaliczył bowiem Rafał Augustyniak, dzisiejszy kapitan Legii, który kropnął z dystansu i zaliczył trafienie naprawdę wyjątkowej urody.

twitter

Media: Wisła Kraków pomogła Legii Warszawa. Flaga oficjalnie na trybunach

AKTUALIZACJA: Sytuacja związana z rzeczoną flagą z minuty na minutę zaczęła się zmieniać. Zdaniem Szymona Janczyka z weszlo.com, po interwencji ze strony przedstawicieli Wisły Kraków, ostatecznie kibice Legii mogli wywiesić flagę dotyczącą Wołynia.

I tak faktycznie się stało.

twitter

Po kilku kolejnych minutach drugich 45. minut, flage ponownie ściągnięto.

