Wielka klasa Roberta Lewandowskiego. Francuzi mogą być zachwyceni

Robert Lewandowski jest jedną z najważniejszych postaci FC Barcelony, a Kylian Mbappe to największa gwiazda Paris Saint-Germain. Obaj panowie mierzyli się ze sobą na boisku już kilkukrotnie. Ostatnie pojedynki miały miejsce niedawno, bo drużyna z Paryża rywalizowała z Barceloną w Lidze Mistrzów, eliminując ją na etapie ćwierćfinału. Mbappe jest rywalem Polaka w poszczególnych strzeleckich klasyfikacjach, ale „Lewy” pokazał, że potrafi docenić przeciwnika. Udzielił wywiadu dla „Le Parisien”, w którym w wyjątkowy sposób wypowiedział się o 25-latku.

Mbappe prezentuje inny język piłki nożnej

– Jeśli porównasz Kyliana Mbappe z innymi zawodnikami, zdasz sobie sprawę, że on mówi w innym języku futbolu. Teraz pokazuje młodym zawodnikom, że nie tylko piłka nożna jest ważna. Jest także świetnym przykładem, jeśli chodzi o osobowość, udowadnia, że nie liczy się tylko boisko, ale również to, co masz w głowie – podkreślił Robert Lewandowski.

Nie dziwi, że francuscy dziennikarze zapytali o swojego rodaka. Mbappe jest jedną z najjaśniejszych gwiazd wśród Trójkolorowych, a poza tym niebawem może zostać bohaterem głośnego transferu. Nie jest tajemnicą, że odejdzie z Paris Saint-Germain i najprawdopodobniej zasili Real Madryt. To sprawi, że będzie mógł się zmierzyć z Lewandowskim jeszcze więcej razy.

– To bardzo mądry facet, który ma jasny sposób myślenia. Twardo stąpa po ziemi, chociaż w tym wieku osiągnął przecież już tak wiele – kontynuował komplementowanie Francuza Lewandowski.

Polska stoczy bój z Francją na Euro

Podczas mundialu w Katarze, kiedy Francja rywalizowała z Polską w 1/8 finału było widać, że Mbappe także darzy sporym szacunkiem Lewandowskiego. Obaj panowie, jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, wybiegną ponownie razem na boisko za stosunkowo niedługi czas, bo 25 czerwca. Wtedy aktualni wicemistrzowie globu zmierzą się z naszym zespołem w ostatniej kolejce fazy grupowej Euro 2024.

