Sousa został zapytany o powołanie dla Casha. „Musimy mieć czas”

Wojewoda mazowiecki podpisał już dokument potwierdzający polskie obywatelstwo Matty'ego Casha, dzięki czemu 24-latek może złożyć wniosek o paszport, a następnie otrzymać powołanie do reprezentacji prowadzonej przez Paulo Sousę. – Jestem szczęśliwy, bo to dla nas kolejna możliwość, kolejny zawodnik, który może nam pomóc – skomentował szkoleniowiec w rozmowie z WP SportoweFakty.

Paulo Sousa chwali Matty'ego Casha

Według selekcjonera Cash jest „kolejną szansą" dla kadry, ponieważ zawodnicy występujący w Premier League mogą dać dużo reprezentacji. – Ta liga wymaga najwyższych umiejętności pod wieloma względami. Fizycznie jest bardzo trudna, ale przecież nie tylko pod tym względem – dodał.

Sousa był na spotkaniu w ambasadzie RP w Londynie, gdzie oprócz Casha pojawili się także jego bliscy. – Widać było w tych ludziach dumę, że mają polskie korzenie. Oczywiście mówimy o korzeniach od strony mamy, ale tata i Matty też są zżyci, mocno przejęci tą polską kwestią – podkreślił. – Jego głowa i serce jest już z nami, z reprezentacją Polski – dodał.

Reprezentacja Polski czeka na Casha?

Szkoleniowiec stwierdził także, że jeśli Cash zostanie powołany do kadry, to pozostali zawodnicy przyjmą go bardzo dobrze. – Reszta przyjdzie z czasem. Hymnu może się nauczyć na spokojnie, to samo z językiem, choć trzeba przyznać, że polski do łatwych nie należy – zauważył.

Czy to oznacza, że 24-letni obrońca zadebiutuje już w starciu z Andorą, które zaplanowano na 12 listopada? – Jeśli gracz ma potencjał, aby grać w reprezentacji Polski, a Matty taki potencjał ma, to im szybciej wejdzie to zespołu, tym lepiej – przyznał Sousa.

Według Portugalczyka dobrze się składa, że Cash może zadebiutować jeszcze przed turniejem barażowym. – My musimy mieć czas, aby poznać jego. W sensie jak możemy wspólnie funkcjonować na boisku. To kluczowa kwestia. Dlatego to dobrze, że tego czasu z wprowadzeniem Matty'ego będziemy mieli troszkę więcej – podsumował.

Czytaj też:

Matty Cash o krok od reprezentacji Polski. Zawodnik dodał wymowny wpis