Czesław Michniewicz podjął ostateczną decyzję. Oni pomogą kadrze U-21 w walce o awans

Polska zwyciężyła w pierwszym meczu Ligi Narodów z Walią 2:1. Biało-Czerwoni zdołali odwrócić losy rywalizacji, ponieważ w 52. minucie Wyspiarze objęli prowadzenie. Na szczęście z dobrej strony pokazali się zmiennicy. Na listę strzelców wpisali się Jakub Kamiński oraz Karol Świderski. Kolejnymi przeciwnikiem drużyny Czesława Michniewicza będzie Belgia, a następnie Holandia. Oba te starcia odbędą się na wyjeździe. Obecnie trwają przygotowania do tych spotkań. Część zawodników jednak nie weźmie w nich udziału.

Dwaj młodzieżowcy opuszczają zgrupowanie reprezentacji Polski

W piątkowy poranek, 3 czerwca dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że zgrupowanie reprezentacji Polski opuścił Grzegorz Krychowiak. Powodem są sprawy osobiste. Pomocnik ma jednak wrócić do Warszawy za kilka dni. Z kolei w tym samym dniu rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski ogłosił, że dwóch piłkarzy – Sebastian Walukiewicz i Jakub Kiwior dołączą do kadry do lat 21.

Czesław Michniewicz podjął taką decyzję w porozumieniu z Maciejem Stolarczykiem. Zespół prowadzony przez byłego szkoleniowca Wisły Kraków wciąż ma szansę na awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Wszystko dzięki zwycięstwu Łotwy z Izraelem. Młodzi Polacy muszą teraz pokonać swoich rówieśników z Niemiec, aby zająć drugie miejsce w swojej grupie. Dlatego dwaj zawodnicy grający na co dzień we Włoszech zostali oddelegowani do wzmocnienia kadry U-21. Jednocześnie obaj trenerzy uznali, że Jakub Kamiński oraz Nicola Zalewski są na tyle potrzebni w pierwszej reprezentacji, że muszą w niej zostać na najbliższe mecze Ligi Narodów.

twitterCzytaj też:

Czesław Michniewicz wybrał bramkarzy na kolejne mecze w Lidze Narodów. Oto szczegóły