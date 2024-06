Galowy skład reprezentacji na mecz z Turcją. Dzisiaj ostatni test przed Euro 2024

Piłkarska reprezentacja Polski ma za sobą udany mecz z Ukrainą. Polacy wygrali w przekonującym stylu 3:1 i w dobrych nastrojach odliczają dni do startu Euro 2024. Trener Michał Probierz miał co prawda kilka problemów ze zdrowiem swoich podopiecznych, ale takie są uroki selekcji i rywalizacji o wysoką stawkę.

Polska – Turcja. W jakim składzie Polacy na PGE Narodowym?

Przypomnijmy, że selekcjoner Biało-Czerwonych ogłosił listę 26. zawodników, których zabierze na turniej do Niemiec. Ze składu na ostatniej prostej wypadli: Arkadiusz Milik ze względu na kontuzję, Jakub Kałuziński oraz Paweł Bochniewicz.

W poniedziałek (tj. 10 czerwca) Polacy zagrają swój ostatni mecz przed Euro 2024, a rywalem będą Turkowie. Turcja to solidny rywal, który również zagra na ME w Niemczech. Mecz na PGE Narodowym zapowiada się zatem ciekawie. Trener Probierz powinien postawić na najmocniejszy, galowy skład, żeby przetestować najważniejsze warianty – na czele ze stałymi fragmentami gry – przed pierwszym turniejowym wyzwaniem.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyjściowym ustawieniem Polaków jest fakt, że selekcjoner w starciu z Ukrainą dał pograć raczej tym, którzy potrzebowali gry (czyt. Piotr Zieliński) i walczyli o miejsce w kadrze na Euro 2024 (czyt. Sebastian Walukiewicz czy Taras Romanczuk).

Dodatkowo wydaje się, że oszczędzany w starciu z Turkami może być Nicola Zalewski. Piłkarz na co dzień grający w barwach Romy został mocno poturbowany w meczu z Ukrainą, przedwcześnie kończąc mecz. Jego miejsce może zająć nieźle prezentujący się przeciwko Ukraińcom Michał Skóraś, ciekawa alternatywa w przypadku gry na wahadle. Oszczędzany powinien być również wspominany wcześniej Romanczuk, co do ewentualnych zmian w trakcie spotkania.

Ostatnim z listy potencjalnie nieobecnych może być Jakub Kiwior, który również ucierpiał, w ostatniej akcji meczu z Ukrainą. Obrońca londyńskiego Arsenalu wydaje się być jednak rozwiązaniem, na które postawi trener Probierz, jako na jednego z najpewniejszych defensorów w bloku obrońców kadry.

Przewidywany skład Polski na mecz Turcją: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Mecz Polska – Turcja rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja na antenie TVP 1.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

