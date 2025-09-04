Jan Urban odkrył karty. Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią!

Przypomnijmy, że mecz z Holendrami jest jednym z dwóch bardzo istotnych dla Polski podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. Co więcej, to oficjalny debiut nowego selekcjonera. Po katastrofalnym czerwcu b.r. dotychczasowego Michała Probierza zastąpił bowiem Jan Urban.

Holandia – Polska. Oto skład reprezentacji Polski na mecz w Rotterdamie

Jeszcze przed spotkaniem informowaliśmy, że selekcjoner może dokonać kilku korekt względem tego, co można było obserwować w przypadku meczów prowadzonych przez Probierza. Co zresztą w pełni oczywiste.

Na kogo ostatecznie postawił Urban? Oto wyjściowe ustawienie Polaków na mecz z Holendrami w Rotterdamie. Największe zaskoczenie? Wydaje się, że Przemysław Wiśniewski, który zagra na środku obrony polskiej drużyny.

Mecz Holandia – Polska w Rotterdamie odbędzie się w czwartkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja na antenach TVP1, TVP Sport oraz internetowo za pośrednictwem strony TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) – będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu – oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

