Jan Urban odkrył karty przed Litwa – Polska. „Oby tak nie było jutro”
Jan Urban
Jan Urban Źródło: Newspix.pl / Lukasz Skwiot / Cyfrasport
Już w niedzielę (tj. 12 października) mecz piłkarski Litwa – Polska. Jan Urban i Bartosz Kapustka byli gośćmi podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Dziennikarze będący obecni na oficjalnym, przedmeczowym spotkaniu medialnym, od razu zaczęli doszukiwać się ew. analogii do przeszłości. Najczęściej piłkarz, który pojawił się na konferencji prasowej dobę przed meczem, wychodził w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Czyżby Bartosz Kapustka miał być nieoczywistym wyborem?

Jan Urban otwarcie o nastawieniu Polaków. Powiedział o kluczu

Sam pomocnik i ważna postać Legii Warszawa, nie potwierdził, że faktycznie może być pewny miejsca w niedzielnym składzie Polaków.

Niezależnie jednak, na kogo ostatecznie postawi trener Jan Urban, z pewnością bardzo istotną kwestią będzie odpowiednie nastawienie przyjezdnych. Polacy są faworytami, ale na pewno muszą mieć się na baczności, bo Litwini mają swoje argumenty. O tym, że niedzielny przeciwnik Polski powinien mieć więcej punktów w tabeli grupy eliminacyjnej, szkoleniowiec Polaków przekonywał jeszcze przed meczem z Nową Zelandią.

A co powiedział przed starciem Litwa – Polska?

– Mówiłem i mówię teraz też. To, że przyjeżdża tylu polskich kibiców. W jakimś stopniu to jest oczywiście miłe, ale to jest przede wszystkim zobowiązanie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska, nie dając wszystkiego, pod takim względem fizycznym. Że chciał jak najlepiej. Bo rożnie na boisku jest, nie zawsze się układa. Jest to spotkanie z rywalem, który nie wygrywa swoich meczów. Choć niektórzy mówią, że jak przegrywasz wiele razy, to jesteś coraz bliżej zwycięstwa. Oby tak nie było jutro. My wiemy doskonale, że jesteśmy faworytem i każdy inny wynik niż zwycięstwo, będzie odebrany jako porażka. Zdajemy sobie z tego sprawę. I mam nadzieję, że wiedzą to dobrze zawodnicy. Nikt z Litwinami nie wygrał w ostatnim czasie wysoko, każdy musiał się z nimi namęczyć, żeby zdobyć trzy punkty. I to powinno trafiać do świadomości zawodników – powiedział podczas sobotniej konferencji przedmeczowej trener reprezentacji Polski.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

Prezes PZPN z ważną informacją dla kibiców. Mowa o reprezentacji Polski

Źródło: YouTube / Łączy nas piłka