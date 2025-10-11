Dziennikarze będący obecni na oficjalnym, przedmeczowym spotkaniu medialnym, od razu zaczęli doszukiwać się ew. analogii do przeszłości. Najczęściej piłkarz, który pojawił się na konferencji prasowej dobę przed meczem, wychodził w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Czyżby Bartosz Kapustka miał być nieoczywistym wyborem?

Jan Urban otwarcie o nastawieniu Polaków. Powiedział o kluczu

Sam pomocnik i ważna postać Legii Warszawa, nie potwierdził, że faktycznie może być pewny miejsca w niedzielnym składzie Polaków.

Niezależnie jednak, na kogo ostatecznie postawi trener Jan Urban, z pewnością bardzo istotną kwestią będzie odpowiednie nastawienie przyjezdnych. Polacy są faworytami, ale na pewno muszą mieć się na baczności, bo Litwini mają swoje argumenty. O tym, że niedzielny przeciwnik Polski powinien mieć więcej punktów w tabeli grupy eliminacyjnej, szkoleniowiec Polaków przekonywał jeszcze przed meczem z Nową Zelandią.

A co powiedział przed starciem Litwa – Polska?

– Mówiłem i mówię teraz też. To, że przyjeżdża tylu polskich kibiców. W jakimś stopniu to jest oczywiście miłe, ale to jest przede wszystkim zobowiązanie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska, nie dając wszystkiego, pod takim względem fizycznym. Że chciał jak najlepiej. Bo rożnie na boisku jest, nie zawsze się układa. Jest to spotkanie z rywalem, który nie wygrywa swoich meczów. Choć niektórzy mówią, że jak przegrywasz wiele razy, to jesteś coraz bliżej zwycięstwa. Oby tak nie było jutro. My wiemy doskonale, że jesteśmy faworytem i każdy inny wynik niż zwycięstwo, będzie odebrany jako porażka. Zdajemy sobie z tego sprawę. I mam nadzieję, że wiedzą to dobrze zawodnicy. Nikt z Litwinami nie wygrał w ostatnim czasie wysoko, każdy musiał się z nimi namęczyć, żeby zdobyć trzy punkty. I to powinno trafiać do świadomości zawodników – powiedział podczas sobotniej konferencji przedmeczowej trener reprezentacji Polski.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

