Były trener polskich siatkarzy uderza w Ukraińców. Napotkał na duży problem

Raul Lozano to doskonale znana postać dla polskiej siatkówki. Argentyński trener w 2006 roku doprowadził Polskę do wicemistrzostwa świata, co na tamte czasy stanowiło gigantyczny sukces. W ostatnich kilku latach urodzony w 1956 roku szkoleniowiec pracował w Azji. Najpierw odpowiadał za kadrę Iranu, a następnie Chin oraz japońskiego JT Thunders.

Raul Lozano krytykuje ukraińskich siatkarzy

Przed kilkoma tygodniami Lozano wygrał konkurs na stanowisko selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Zespół wschodnich sąsiadów pomimo wojny dobrze sobie radził w europejskich rozgrywkach. Był bliski awansu do Ligi Narodów, lecz za każdym razem inny rywal w końcowej fazie stawał na przeszkodzie. Włodarze postawili na Argentyńczyka zwalniając Ugisa Krastina, lubianego przez siatkarzy trenera, który opiekuje się także Barkomem Każany Lwów.

Lozano, któremu pomaga Piotr Graban z Projektu Warszawa, nie ma do dyspozycji wielu kluczowych. siatkarzy. Oleh Płotnycki czy gracze S.C. Prometey Dnipro odmówili przyjazdu na zgrupowanie zasłaniając się chęcią odpoczynku lub kontuzjami. Prezes federacji Mychajło Melnyk nie wierzy w ich słowa, grożąc surowymi konsekwencjami za brak wstawienia się na zgrupowaniu. W rozmowie z portalem sport.ua nowy selekcjoner w gorzkich słowach wypowiedział się nt. zaistniałych zdarzeń.

– Wyjątkowo nieprzyjemne w całej tej sytuacji jest to, że zdecydowana większość graczy w ogóle do mnie nie zadzwoniła. Po prostu nie przyjechali na zbiórkę, a o tym, że ich nie będzie, dowiadywałem się od ich agentów – powiedział Lozano. – Z tego, co wiem, kierownictwo federacji będzie chciało tych zawodników zawiesić. Wierzę, że będzie to całkowicie słuszne rozwiązanie – dodał Argentyńczyk.

Ukraina walczy o grę w Lidze Narodów

Reprezentacja Ukrainy siatkarzy po raz kolejny wystąpią w Złotej Lidze Europejskiej, kontynentalnym zapleczu Ligi Narodów. Zwycięzca zmagań dostanie prawo gry w Challenger Cup, który wyłoni beniaminka VNL 2025.

