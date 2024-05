Gwiazda reprezentacji Polski zmieni klub. Ponad pół miliona euro na stole

Magdalena Stysiak przed sezonem 2023/2024 trafiła do Fenerbahce Stambuł, opuszczając ligę włoską. W klubie z największego miasta Turcji mogła liczyć na wsparcie polskiego sztabu. Trenerem klubu był Stefano Lavarini, a pomagali mu Bartosz Groffik, Krystian Pachliński i Dariusz Stanicki.

Reprezentantka Polski zamieni Stambuł na Ankarę

Fenerbahce zaliczyło świetny sezon, ale nie okraszony zwycięstwem w Lidze Mistrzyń. Pomimo zdobycia pucharu, superpucharu i mistrzostwa Turcji wiele wskazuje na to, że włoski trener nie utrzyma swojej posady. W sprawę mają być zamieszane kwestie menedżerskie. Prawdopodobnie klub opuści także Stysiak.

Polka początkowo otrzymywała wiele szans gry. Była wiodącą postacią w ataku Fenerbahce do czasu przyjścia Melissy Vargas. Kubanka grająca dla reprezentacji Turcji co roku spędza sezon w Chinach, po czym dołącza do Żółto-Niebieskich. Tak było również tym razem. Po jej przyjściu minuty Stysiak znacząco spadły. Pomimo dobrej dyspozycji musiała pełnić rolę zmienniczki starszej koleżanki.

Według „Voleybol Magazin” Polka ma opuścić Stambuł i udać się do Ankary. Tam swoją siedzibę ma Turk Hava Yollari znany czasem jako Turkish Airlines Ankara. Klub od lat ociera się o podium, lecz kończy zmagania tuż za stambulską trójką (Fenerbahce, Vakifbank, Eczacibasi). Tureckie media donoszą, że domniemany nowy zespół zapłaci aż 550 tysięcy euro za wykupienie kontraktu Polski z jej byłego klubu.

Była siatkarka ŁKS-u może zostać koleżanką klubową Magdaleny Stysiak

Trenerem zespołu ze stolicy Turcji jest słynny Ze Roberto. Według krążących od wielu tygodni doniesień rozgrywającą klubu ma zostać była zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź Roberta Ratzke.

Magdalena Stysiak w przeszłości grała w Vero Volley Milano, Savino del Bene Scandicci czy Grot Budowlanych Łódź. W ubiegłym roku zdobyła brązowy medal Ligi Narodów.

