Reprezentacja Polski niepokonana na MŚ. Kolejne zwycięstwo z gwiazdką 

Na inaugurację Polki wygrały z Wietnamkami 3:1. Komentarze były jednak dosyć surowe w stosunku do tego, jak zaprezentowała się trzecia drużyna Ligi Narodów 2025. Polska z pewnością ma większe ambicje niż nerwowe fragmenty, co więcej, całe sety w rywalizacji z dużo niżej notowanymi rywalkami.

MŚ 2025: Reprezentacja Polski górą w meczu z Kenią. Niepokojący set

Czy w drugim grupowym meczu, z niżej notowaną od Wietnamu drużyną Kenii, polskie siatkarki były bardziej przekonujące? Trudno jednoznacznie wskazać, które ze spotkań było lepsze dla Polek. Oba bowiem zakończyły się wspomnianym, straconym setem. Tak jak z Wietnamem, tak z Kenią polska drużyna przegrała – bardzo wyraźnie – 15:25 drugą odsłonę.

Ostatecznie jednak dwie wygrane grupowe po 3:1 powinny dawać stosunkowo komfortową sytuację w tabeli grupowej. Komplet punktów to dużo, ale mowa raczej o planowanym rozstrzygnięciu. Gorzej, że w grze Polek widać mnóstwo nerwowości. Z Kenią bardzo kiepski mecz zanotowała m.in. Magdalena Stysiak.

Atakująca, która wielokrotnie była liderką drużyny, a od początku MŚ 2025 nie wygląda na wiodącą postać. Dobrą zmianę dała jednak Malwina Smarzek, dając skuteczność drużynie, tak potrzebną w sytuacji, w której po drugiej stronie siatki Kenijki po prostu grały swoje. Co wystarczyło tego dnia na jednego seta.

W ostatecznym rozrachunku dwukrotne granie na dosyć... niepokojące 3:1 w grupie, będzie jednak kompletnie nieistotne w kontekście dalszej części turnieju MŚ. Z tego też względu, można wyczuwać zaniepokojenie, ale raczej nie ma powodów do paniki, skoro Polki – nawet grając przeciętnie, potrafią wygrywać.

Polska – Niemcy na koniec fazy grupowej. Kiedy mecz Polek?

Ostatnim przeciwnikiem kadry trenera Lavariniego w rozgrywkach grupowych będą Niemki. Mecz Polska – Niemcy odbędzie się w środę (tj. 27 sierpnia) o godzinie 15:30.

– Niemki będą grać w swoim stylu, czyli bardzo szybko. Typowa, niemiecka piłka, rozegranie w wersji jak najszybszej. Niemki nie mają potencjału do gry na „wysokiej piłce”. Raczej należy się spodziewać przeciągania akcji, próby wymuszenia błędu, jakimś plasem, kiwką czy zmianą rytmu. To dla Polski będzie najtrudniejszy mecz grupowy, tak zakładam, ale nadal Polki są faworytkami tego starcia – przyznał Wojciech Kurczyński dla „Wprost”, w przeszłości pracujący w barwach niemieckiego Allianz MTV Stuttgart.

Mecze turnieju MŚ 2025 siatkarek są pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski będą pokazywane na otwartych antenach Polsatu. Internetowo tradycyjnie transmisje będą dostępne m.in. na platformie Polsat Box Go.

