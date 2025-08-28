Grbić wybrał kadrę na mistrzostwa świata. Gwiazda poza składem!

Mistrzostwa świata na Filipinach to najważniejszy w tym sezonie turniej dla polskich siatkarzy. Podopieczni Nikoli Grbicia są uznawani za faworytów do medalu.

Reprezentacja rozpocznie rywalizację w grupie B. Pierwszymi rywalami biało-czerwonych będzie kadra Rumunii (13 września). Dwa dni później Polacy zmierzą się z Katarem (15 września). Na koniec fazy grupowej zostanie rozegrany mecz z Holandią (17 września).

Jeśli kadra Grbicia awansuje do 1/8 finału, co wydaje się niemal pewne, trafi wówczas na jedną z drużyn z grupy G, w której znalazły się Libia, Kanada, Turcja oraz Japonia.

Grbić wybrał kadrę na MŚ. Bednorz skreślony

Na ponad dwa tygodnie przed turniejem Nikola Grbić postanowił odsłonić karty i ogłosić nazwiska tych, którzy powalczą o medale mistrzostw świata. Zgodnie z przepisami w reprezentacji może się znaleźć tylko 14 siatkarzy. Jasnym więc było, że trener będzie musiał skreślić czterech zawodników, którzy trenowali podczas ostatniego zgrupowania w Zakopanem.

W połowie sierpnia Nikola Grbić przekazał, że w dalszych przygotowaniach nie będą uczestniczyć atakujący Bartosz Bołądź oraz środkowy Mateusz Poręba. Wśród tych, którzy musieli się pożegnać z marzeniami o udziale w mistrzostwach świata znalazł się także Mateusz Czunkiewicz – libero, który dołączył na zgrupowania w związku z problemami zdrowotnymi Maksymiliana Graniecznego.

Grbić zdecydował. Ci siatkarze powalczą o medale MŚ

Największą niewiadomą pozostawało to, na którego z przyjmujących postawi trener – Bartosza Bednorza czy Artura Szalpuka. Ze względu na problemy zdrowotne Norberta Hubera rozważany był także scenariusz, w którym na Filipiny miałoby polecieć pięciu przyjmujących oraz trzech środkowych. Ostatecznie wśród powołanych zabrakło Bartosza Bednorza.

Oto pełna lista siatkarzy, którzy polecą na MŚ:

Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Środkowy: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Zanim reprezentanci pojadą na MŚ, rozegrają kilka meczów towarzyskich. Podczas memoriału Huberta Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie Polacy zmierzą się kolejno: z Serbią (29.08), Brazylią (30.08) oraz Argentyną (31.08). Następnie czeka ich sparingowe starcie z Brazylią (4.09) w Atlas Arenie w Łodzi.

