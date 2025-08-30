Polscy siatkarze sprowadzeni na ziemię. Brazylia uciszyła Tauron Arenę

Warto przypomnieć, że w piątek, na otwarcie XXII Memoriału Huberta Wagnera, gospodarze pokonali Serbów w trzech setów. Przy okazji urodziny obchodził Bartosz Kurek i to był dodatkowy, pozytywny akcent pięknego wydarzenia w Tauron Arenie w Krakowie. Jak się jednak miało okazać, dzień później... Polacy przegrali w trzech partiach.

Polska – Brazylia. Wyraźna porażka reprezentacji siatkarzy w Krakowie

Reprezentacje są na ostatniej prostej przygotowań przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, które w tym roku odbędą się na Filipinach. Zanim jednak zespół trenera Nikoli Grbicia ruszy w daleką podróż, bronić srebrnych medali sprzed trzech lat, po obozie w Zakopanem pojawiła się możliwość do sprawdzenia formy w meczach towarzyskich. Ta najlepsza, jak co roku, to oczywiście memoriał Wagnera.

Po wspomnianej wygranej nad Serbią selekcjoner Polaków zamieszał mocno w składzie. Tym razem wyjściowe ustawienie stworzyli: Kewin Sasak na ataku, na rozegraniu Jan Firlej, duet przyjmujących Artur Szalpuk i Kamil Semeniuk, środkowi Jakub Nowak i Jakub Kochanowski oraz libero Maksymilian Granieczny. Czyli kompletnie inny zespół niż dzień wcześniej.

Brazylijczycy podrażnieni piątkową porażką z Argentyną (0:3), chcieli w Krakowie pokazać zupełnie inną twarz w starciu z gospodarzami. Co tu ukrywać, przy szczelnie wypełnionych trybunach Tauron Areny, o widowisko nie jest trudno. I rzeczywiście, przyjezdni pokazali solidną siatkówkę. Tego dnia... za dobrą dla Polaków.

Paradoksalnie, mecz rozpoczął się jednak nieźle dla gospodarzy, którzy w pierwszym secie dopiero w końcówce okazali się słabsi od Brazylijczyków (23:25). Ludziom mogły jednak nieco zrzednąć miny w drugiej odsłonie (20:25). A w trzeciej, ponownie było blisko, choć wzięło się to głównie z mocnej pogoni siatkarzy w drugiej części seta. Ale starczyło to do 23:25 – choć w górze była piłka na 24:24. Potrójnego bloku nie zdołał jednak zahaczyć Artur Szalpuk, co wskazała wideoweryfikacja.

XXII Memoriał Huberta Wagnera. Tysiące kibiców w Tauron Arenie

Spoglądając na historię, pierwsza edycja memoriału pamięci Huberta Wagnera odbyła się w 2003 roku. Wówczas miastem, w którym rywalizowali siatkarze, był Olsztyn. Turniej gościł w różnych miejscach Polski, m.in. Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra, Płock, Katowice czy Toruń. Ale tym miejsce, w którym zadomowił się od ponad dekady, jest Kraków.

Warto dodać, że w 2024 roku Polacy zwyciężyli, wyprzedzając w klasyfikacji Słowenię i Niemców. Gdyby zerknąć głębiej, gospodarze mają zdecydowany patent na wygrywanie tego turnieju towarzyskiego. Na 21 występów Polacy wygrywali aż 11 razy.

W przypadku edycji 2025 organizatorzy poinformowali, że na trybunach Tauron Areny w Krakowie zasiądzie komplet kibiców. A ponieważ mowa o największym tego typu obiekcie widowiskowo-sportowym w Polsce, to należy się spodziewać blisko pięćdziesięciu tysięcy fanów, które pojawi się na meczach memoriału.

