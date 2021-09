Duże pieniądze dla Igi Świątek. Ile w tym sezonie zarobiła polska tenisistka?

Iga Świątek wróciła niedawno z turnieju WTA 500 w Ostrawie. Tam Polka zakończyła swój udział w zawodach na półfinale, ponieważ przegrała z Marią Sakkara 0:2 (4:6, 5:7). Biało-Czerwona przyznała, że dała z siebie w tym turnieju wszystko. „Teraz pora zadbać o zdrowie i przygotować się do turnieju w Indian Wells” – dodała jeszcze w swoim wpisie na Twitterze.

Sukcesy i pieniądze

Świątek mimo dającego się we znaki zmęczenia na pewno zapisze sezon 2021 do udanych. Polka wygrała dwa turnieje (w Adelajdzi i Rzymie), a także jako jedyna dotarła przynajmniej do IV rundy wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Za sukcesami tenisistki z Raszyna idą również duże pieniądze. Według portalu wtatennis.com Świątek zarobiła w tym roku ponad półtora miliona dolarów, co daje około 6,3 miliona złotych.

Najwięcej, bo prawie 1,2 miliona złotych Polka zainkasowała, dzięki dotarciu do ćwierćfinału tegorocznego Rolanda Garrosa, w którym przegrała z Marią Sakkari. Za to za zagranie w IV rundzie Wimbledonu Świątek otrzymała prawie milion w polskiej walucie, czyli mniej więcej tyle samo, co za wygraną w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

To nie koniec sezonu

Iga Świątek ma przed sobą jeszcze turniej Indian Wells, który rozpocznie się 4 października. Z racji tego, że Polka znajduje się na 4. miejscu światowego rankingu WTA, będzie miała ona najprawdopodobniej możliwość wzięcia udziału w WTA Finals, w którym występuje osiem najlepszych tenisistek z zestawienia.

