Wybuch radości Igi Świątek po awansie do finału US Open. Tenisistka w wyjątkowy sposób skomentowała swój wyczyn

Iga Świątek przeszła bardzo długą drogę do finału US Open od startu Wielkiego Szlema 29 sierpnia 2022 roku. Polka, która przed tym turniejem została rozstawiona z „jedynką” w pierwszej rundzie zmierzyła się z Włoszką Jasmine Paolini, którą błyskawicznie pokonała 2:0 tracąc tylko trzy gemy w tym spotkaniu. Następnie Polka musiała się zmierzyć z Amerykankami – Sloane Stephens i Lauren Davies, z którymi również sobie poradziła.

W 1/8 finału US Open Idze Świątek przyszło stanąć naprzeciw Jule Neimeiet, która za wszelką cenę próbowała się postawić pierwszej rakiecie świata. Na szczęście Polka przetrwała tę wojnę nerwów i pokonała Niemkę. W ćwierćfinale stanąć 21-latce na drodze do finału WIelkiego Szlema próbowała Jessica Pegula, która po tej dotkliwej porażce stwierdziła na konferencji prasowej, że pije piwo, by załagodzić ból.

Aryna Sabalenka stała Idze Świątek na drodze do finału US Open

Ostatnią przeszkodą w drodze Igi Świątek do finału US Open była Aryna Sabalenka. Tenisistki mierzyły się wcześniej cztery razy, z czego trzykrotnie wygrywała nasza reprezentantka. Mecz rozpoczął się niekorzystnie dla pierwszej rakiety świata. Polka została dość szybko przełamana przez Białorusinkę i nie była już w stanie odwrócić losów tego seta.

W drugiej odsłonie podrażniona Raszynianka już w pierwszym gemie wygrała break pointa, a w całym secie była bardziej agresywna i popełniała mniej błędów. Ostatecznie tego seta wygrała 6:1 i zwyciężczynię musiał wyłonić trzeci set, w który lepiej weszła Sabalenka. Na szczęście przy prowadzeniu przeciwniczki 2:4 Iga Świątek się przebudziła i odwróciła losy tego spotkania dwukrotnie przełamując rywalkę i wygrywając cztery gemy z rzędu.

Półfinał US Open. Wybuch radości Igi Świątek

Po ostatniej piłce w tym meczu Iga Świątek aż skoczyła z radości. Jej reakcje nagrały kamery, a oficjalny profil US Open zamieścił to nagranie na Twitterze.

Emocjonalny wpis Igi Świątek po awansie do finału US Open

Niedługo po zakończeniu półfinału US Open Iga Świątek zamieściła na swoim Twitterze wyjątkowy wpis, w którym zaapelowała do swoich fanów. „Nie przestawaj wierzyć. Nie przestawaj walczyć. Nie przestawaj pracować” – napisała.

„Co za wieczór... Widzimy się w finale US Open!” – zakończyła.

Sobotni finał US Open będzie dla Igi Świątek trzecim finałem Wielkiego Szlema w karierze, w którym weźmie udział. Dotychczas Polka dotarła do dwóch finałów French Open w 2020 i 2022 roku i oba wygrała. Rywalką pierwszej rakiety świata w Amerykańskim turnieju będzie Tunezyjka Ons Jabeur.

