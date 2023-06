Rezygnacja Jeleny Rybakiny może pozytywnie wpłynąć na Igę Świątek. Zaskakujące opinie

„Nie czułam się dobrze ostatnio. Nie spałam przez dwie noce. Mam gorączkę. Ciężko grać z takimi dolegliwościami w turnieju. Byłam u doktora. To chyba koronawirus. Jestem bardzo osłabiona. W tym stanie nie dam rady wytrzymać na korcie dłużej niż 10 minut” – powiedziała przed meczem z Sarą Sorribes Tormo Jelena Rybakina. Ostatecznie do pojedynku nie doszło, a Kazaszka wycofała się z udziału w turnieju Roland Garros 2023. Fani zwrócili uwagę, że Iga Świątek może z tego powodu odetchnąć z ulgą.

Iga Świątek skorzysta na nieobecności Jeleny Rybakiny?

Nie można ukryć tego, że Iga Świątek nie ma szczęścia w pojedynkach z Jeleną Rybakiną. Tenisistki mierzyły się ze sobą czterokrotnie, z czego trzy razy zwycięsko wychodziła Kazaszka. Nasza reprezentantka pokonała koleżankę po fachu jedynie w 2021 roku w ćwierćfinałowym meczu turnieju WTA w Ostravie 7:6 (5), 6:2. Pozostałe pojedynki układały się na niekorzyść raszynianki, w tym ostatni, w którym była bliska triumfu, jednak musiała kreczować z powodu kontuzji.

Nic dziwnego zatem, że w rezygnacji Jeleny Rybakiny kibice zaczynają doszukiwać się pozytywów, które rzekomo działają na korzyść Igi Świątek. Ich zdaniem Kazaszka znajdowała się na dobrej drodze, by zwyciężyć całe zawody, a fakt, że jej zabraknie, ułatwi zadanie polskiej tenisistce. „Tak wielki cios dla Rybakiny, grała naprawdę dobrze do tej pory i miała świetną formę. Z pewnością dostałaby się do finału. Jej decyzję na pewno dobrze przyjęła Iga Świątek, która w tym roku ma problem z pokonaniem Jeleny. Polka ma szczęście, że nie będzie musiała z nią teraz grać” – napisał jeden z fanów.

Kibice chcieli meczu Jeleny Rybakiny z Igą Świątek

Fakt, że zabraknie Jeleny Rybakiny w finałach Rolanda Garrosa zasmucił koneserów tenisa. „Szkoda, że nie będzie meczu Świątek – Rybakina. Wszyscy mieli ogromny apatyt na ten pojedynek. Szkoda też, że Iga do tej pory nie grała z wymagającymi rywalkami, bo to może się zemścić w sytuacji, gdy nagle trafi na przeciwniczkę stawiającą większy opór” – mówił były tenisista, Dawid Olejniczak.

Z kolei dziennikarz „The New York Times”, Christopher Clarey stwierdził: „Szkoda dla Jeleny i szkoda dla całego Roland Garrosa. Wycofuje się przed meczem znakomita tenisistka z powodu choroby. Zdobyła tytuł w Rzymie i dobrze prezentowała się Paryżu. Skorzysta na tym niewątpliwie Iga Świątek, która w 2023 roku miała z nią bilans 0-3” – czytamy.

Czytaj też:

Legenda ostro na temat Aryny Sabalenki. To pokłosie jej zachowania podczas Rolanda GarrosaCzytaj też:

Zaskakujące słowa Igi Świątek po zdecydowanym zwycięstwie. „Zawsze staram się być ostrożna”