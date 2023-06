Iga Świątek – Karolina Muchova. O której i gdzie oglądać finał Rolanda Garrosa? Transmisja TV i online

Paryskie korty Rolanda Garrosa są zdecydowanie ulubionymi dla Igi Świątek. Polska tenisistka po raz trzeci w przeciągu czterech lat dotarła do finału tych rozgrywek i dotychczas za każdym razem wygrywała. W 2020 roku pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1, a w 2022 jej rodaczkę Coco Gauff 6:1, 6:3. Teraz jej przeciwniczką będzie przeżywająca najlepszy moment w swojej karierze Czeszka Karolina Muchova, która doskonale wie, jak wygrywać z tenisistkami ze ścisłego topu. Raszynianka już raz się o tym przekonała.

Iga Świątek musi uważać na Karolinę Muchovą

Dotychczas obie tenisistki spotkały się na korcie tylko raz. Miało to miejsce podczas turnieju WTA w Pradze w 2019 roku i tam górą była Czeszka, wygrywając 4:6, 6:1, 6:4. Dla Igi Świątek były to początki poważnej kariery, jednak to nie powinno jej usprawiedliwiać, gdyż teraz 26-latka z Ołomuńca znajduje się w znakomitej formie i za grosz nie będzie chciała odpuścić triumfu w Rolandzie Garrosie. Jej najlepszym dotychczasowym osiągnięciem w zawodach Wielkiego Szlema było dotarcie do półfinału Australian Open w 2021 roku. Tam pokonała ją Amerykanka Jennifer Brady 4:6, 6:3, 4:6.

Zarówno trener Igi Świątek, jak i ona sama podkreślają, że w trakcie przygotowań do kolejnych meczów, nie skupiają się na przeciwniczkach, ale na tym, co raszynianka sama powinna zaprezentować. Mimo tego 22-latka powinna mieć się na baczności, ponieważ Karolina Muchova posiada znakomity bilans 5-0 w pojedynkach z tenisistkami ze ścisłego topu. W półfinale tegorocznego Rolanda Garrosa pokonała światową „dwójkę” Arynę Sabalenkę.

W 2019 roku dotarła do 1/8 Wimbledonu, gdzie wyeliminowała ówczesny nr 3, swoją rodaczkę Karolinę Pliskovą. W ćwierćfinale Australian Open 2021 odprawiła z kwitkiem ówczesną liderkę rankingu WTA, Ashleigh Barty, a kilka miesięcy później w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie, Japonkę Naomi Osakę (wtedy nr 2). Ostatnią najwyżej postawioną przeciwniczką, którą udało jej się pokonać, była Maria Sakkari, która rozstawiona była z numerem osiem.

Iga Świątek – Karolina Muchova. Gdzie i o której oglądać mecz?

Finałowy mecz Rolanda Garrosa Iga Świątek – Karolina Muchova odbędzie się w sobotę, 10 czerwca nie wcześniej niż o godz. 15:00. Spotkanie będzie można śledzić w TV na antenie Eurosport 1 oraz online w platformie Canal+Online, Playerze (kanał Eurosport Extra) i Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

